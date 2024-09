Las marcas de refrigeradores más y menos confiables

Los últimos resultados de la encuesta de Consumer Reports cubren marcas como Frigidaire, LG, Samsung, Whirlpool y otras. Y pueden ayudarte a evitar reparaciones molestas.

Los problemas con las máquinas de hielo y los dispensadores fueron los más frecuentes en las encuestas de Consumer Reports.

By Daniel Wroclawski

Cuando compras un refrigerador nuevo, puedes esperar que dure aproximadamente una década. No obstante, según los resultados de nuestra encuesta más reciente, descubrimos que el 34% de todos los refrigeradores necesitarán reparaciones al final del quinto año de propiedad, lo que los convierte en uno de los productos menos confiables que analizamos en nuestras encuestas.

Además, las dos áreas problemáticas de los refrigeradores que se informan con más frecuencia son las máquinas de hielo y los dispensadores. Otros problemas como compresores rotos y la incapacidad de mantener temperaturas frías son más importantes, pero relativamente pocos miembros de CR los reportan.

Estos hallazgos surgen de la encuesta anual más reciente de CR a nuestros miembros, en la que preguntamos sobre de más de 80,300 refrigeradores comprados nuevos entre 2013 y 2023.

Los resultados son la base de las calificaciones de confiabilidad y satisfacción del propietario previstas por CR en nuestras calificaciones de refrigeradores. Los datos están agrupados por tipo de refrigerador: con congelador superior, con congelador inferior, con puertas francesas, de dos puertas verticales y empotrados. Las marcas de refrigeradores en la encuesta incluyen Bosch, Frigidaire, GE, Kenmore, KitchenAid, LG, Maytag, Samsung, Sub-Zero y Whirlpool.

A continuación, se incluye un desglose detallado de las marcas mejor y peor valoradas en las principales categorías de refrigeradores, además de algunos modelos destacados en las áreas de confiabilidad y satisfacción del propietario. También mostramos un resumen de las marcas de refrigeradores menos confiables según los mencionados resultados de nuestra encuesta.

Para descubrir los refrigeradores mejor calificados, consulta nuestras calificaciones completas de refrigeradores y las puntuaciones de las marcas de refrigeradores. Lee nuestra guía de compra de refrigeradores para conocer más sobre los diferentes tipos que existen. Por último, obtén más información acerca de nuestro riguroso proceso de prueba de refrigeradores.

Los problemas más comunes con los refrigeradores

Bien sea en las noticias locales o en los grupos de Facebook y Reddit, los consumidores son buenos para difundir la información sobre los problemas que tienen con sus refrigeradores. Los datos de nuestra encuesta respaldan algunas de las quejas más difundidas.

Los refrigeradores Samsung han sido citados en cientos de quejas ante la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos debido al mal funcionamiento de las máquinas de hielo y a las temperaturas demasiado altas, que pueden hacer que los alimentos se echen a perder. Muchas de las quejas son referidas a los refrigeradores Samsung de puertas francesas, que recibieron una calificación inferior a la media en cuanto a fiabilidad prevista y una calificación baja en cuanto a satisfacción del propietario en los resultados de la encuesta de CR.

Nuestra encuesta también reveló que los refrigeradores de puertas francesas, de dos puertas verticales y empotrados de LG eran más propensos a tener compresores que se rompen o son defectuosos que los modelos de la competencia fabricados por otras marcas. Lo mismo ocurre con los refrigeradores de puertas francesas de Kenmore, que tienen compresores fabricados por LG. En 2020, LG resolvió una demanda colectiva sobre sus compresores de refrigeradores, pero el acuerdo no cubrió los modelos Kenmore fabricados por LG. Hay al menos dos nuevas demandas colectivas dirigidas a los compresores de refrigeradores LG y Kenmore. (Nota: A pesar de los problemas de confiabilidad de LG, sigue siendo una de las mejores marcas de refrigeradores en general cuando se tiene en cuenta el rendimiento diario de estos).

Junto con los refrigeradores Kenmore y LG, los resultados de nuestra encuesta revelaron que los refrigeradores de puertas francesas y de dos puertas verticales KitchenAid, así como los de dos puertas verticales de Samsung, tienen más probabilidades que otras marcas y modelos de dejar de mantener los alimentos fríos.

Los refrigeradores con congelador superior más y menos confiables

Los refrigeradores con congelador superior, que no tienen mucho estilo ni características y tienen una configuración tradicional, suelen ser los modelos más económicos. El 14% de los refrigeradores comprados recientemente en la encuesta de CR eran con congelador superior.

Los refrigeradores con congelador superior como categoría tienen las puntuaciones de confiabilidad previstas más altas en las calificaciones de CR. (Sin embargo, a pesar de estas altas calificaciones, la mayoría de las marcas con congelador superior tienen una calificación baja en términos de satisfacción del propietario).

Dentro de la categoría, 5 de las 9 marcas obtuvieron calificaciones de primer nivel en confiabilidad prevista: Kenmore, LG, Maytag, Samsung y Whirlpool. Pero solo LG y Samsung recibieron calificaciones decentes de satisfacción del propietario. Kenmore, Maytag y Whirlpool obtuvieron calificaciones bajas en satisfacción.

Este es un congelador superior altamente calificado de Samsung, una marca que recibió una puntuación estelar por confiabilidad prevista y una puntuación media por satisfacción del propietario en nuestras encuestas de miembros.

Samsung RT18M6215SG

The Samsung RT18M6215SG top-freezer, with a 29-inch width, is a standout choice for those seeking excellent performance. In our tests, the refrigerator receives top-level scores for thermostat control, temperature uniformity, and noise output, along with a very good rating for energy efficiency. Its ease of use is rated satisfactory, which is still better than most top-freezers. This model comes equipped with an icemaker and digital controls, but it lacks a built-in water filter and water dispenser.

Los refrigeradores con congelador inferior más y menos confiables

Los refrigeradores con congelador inferior no se venden tanto como los modelos con congelador superior, de puertas francesas o de dos puertas verticales (de hecho, representan solo el 8% de los modelos comprados recientemente en nuestra encuesta), pero brindan un aspecto ligeramente más lujoso que los modelos con congelador superior.

Las mejores marcas de refrigeradores con congelador inferior son Fisher & Paykel, Kenmore y LG, que obtuvieron las mejores calificaciones en confiabilidad prevista, pero calificaciones apenas decentes en satisfacción del propietario. Cinco marcas (Amana, Bosch, GE, Maytag y Whirlpool) obtuvieron calificaciones muy buenas en confiabilidad prevista, pero Amana y Maytag consiguieron puntajes menos que favorables en satisfacción del propietario. GE recibió una calificación de satisfacción baja.

Otras dos marcas, KitchenAid y Samsung, recibieron calificaciones de rango medio en cuanto a confiabilidad. KitchenAid obtuvo una calificación de satisfacción del propietario mediocre, mientras que Samsung se ubicó en el último lugar.

A continuación, se muestra un congelador inferior de primera clase de LG, que consiguió una calificación excelente en confiabilidad prevista y una calificación decente en satisfacción del propietario en nuestras encuestas.

LG LRDCS2603S

The 33-inch-wide LG LRDCS2603S is a stellar bottom-freezer that shines in our thermostat control and temperature uniformity tests. It also boasts very good scores for ease of use, energy efficiency, and noise output. This model is equipped with an icemaker, a built-in water filter, and digital controls, but it lacks a water dispenser.

Los refrigeradores de puertas francesas más y menos confiables

La configuración de refrigeradores de puertas francesas, que cuenta con puertas de lado a lado para la sección de alimentos frescos que no se abren hacia afuera tanto como las puertas del congelador superior o inferior, se ha convertido en el tipo de refrigerador más vendido en los últimos años. En nuestras encuestas, el 58% de los refrigeradores que nuestros miembros compraron en 2022 y 2023 fueron modelos de puertas francesas.

A pesar de su popularidad, solo una marca de puertas francesas, Fisher & Paykel, obtuvo una calificación muy buena en confiabilidad prevista, mientras que 11 de las 16 marcas en nuestras encuestas recibieron una calificación de rango medio. Las 11 marcas son Bosch, Café (fabricada por GE), GE, JennAir, KitchenAid, LG, Maytag, Monogram (fabricada por GE), Signature Kitchen Suite (una subsidiaria de LG), Thermador y Whirlpool. De las 11, todas excepto Bosch, Signature Kitchen Suite y Thermador obtuvieron calificaciones de nivel medio o inferior en satisfacción del propietario. Esas tres marcas recibieron calificaciones de satisfacción muy buenas.

Probablemente querrás evitar a Electrolux en esta configuración porque sus puertas francesas obtuvieron calificaciones bajas en confiabilidad prevista y satisfacción del propietario. Kenmore, Frigidaire y Samsung también recibieron calificaciones mediocres en confiabilidad y calificaciones mediocres en satisfacción.

A continuación, se muestra un refrigerador de puertas francesas confiable de Bosch, que obtuvo una calificación muy buena en satisfacción del propietario y una calificación decente en confiabilidad prevista en nuestras encuestas de miembros.

Bosch B36FD50SNS

The Bosch B36FD50SNS is a 36-inch-wide French-door refrigerator that offers top-notch thermostat control, very good temperature uniformity, and satisfactory energy efficiency in our lab tests. It’s also quite easy to use, but its noise score is just midlevel. This model comes with plenty of features, including an icemaker, a built-in water filter, a through-the-door ice and water dispenser, digital controls, uniquely adjustable shelves, and WiFi connectivity.

Los refrigeradores de dos puertas verticales más y menos confiables

El 16% de los refrigeradores comprados recientemente en nuestra encuesta fueron refrigeradores de dos puertas verticales, que son ideales para cocinas estrechas debido a que sus puertas también estrechas se abren hacia cada lado. Las marcas de dos puertas verticales más confiables son Amana, Café y GE, que consiguieron calificaciones muy buenas en confiabilidad prevista. Las siguientes 7 marcas (Frigidaire, JennAir, Kenmore, LG, Maytag, Monogram y Whirlpool) recibieron calificaciones de confiabilidad medias, mientras que 3 marcas (Bosch, KitchenAid y Samsung) recibieron calificaciones menos que satisfactorias.

En cuanto a la satisfacción del propietario, todas las marcas menos una, recibieron una calificación baja. La excepción es LG, que obtuvo calificaciones medias tanto en confiabilidad como en satisfacción.

A continuación, se muestra un refrigerador de dos puertas verticales de GE, una marca que consiguió una calificación muy buena en confiabilidad prevista, aunque una calificación baja en satisfacción del propietario en nuestras encuestas de miembros.

GE GSE23GGPWW

The 33-inch GE GSE23GGPWW side-by-side refrigerator is a solid choice, with excellent thermostat control and temperature uniformity in CR’s assessments. It’s also very easy to use, thanks in part to its digital controls, but it receives only midlevel scores for noise and energy efficiency. This model features a built-in water filter, an icemaker, and a through-the-door ice and water dispenser.

Los refrigeradores empotrados más y menos confiables

Los refrigeradores empotrados se colocan al ras de los gabinetes de la cocina, lo que brinda una apariencia uniforme. Muchos modelos ya están “listos para colocar paneles”, lo que significa que se puede poner paneles en el frente que combinen con tus gabinetes. Solo el 5% de los refrigeradores comprados recientemente en nuestra encuesta eran empotrados.

En términos de confiabilidad prevista, las mejores marcas de refrigeradores empotrados son Bosch y Thermador, que fueron las únicas marcas que obtuvieron una calificación excelente. También recibieron calificaciones de satisfacción del propietario muy buenas y decentes, respectivamente. Café, Electrolux, Frigidaire, Miele y Sub-Zero obtuvieron calificaciones de confiabilidad cercanas al nivel superior, pero calificaciones de satisfacción variables. Sub-Zero recibió una calificación excelente en satisfacción del propietario, mientras que Miele recibió una calificación muy buena. Café y Electrolux recibieron calificaciones mediocres en satisfacción del propietario, mientras que Frigidaire recibió una calificación mala.

Las marcas restantes recibieron puntuaciones decentes en cuanto a la fiabilidad prevista. Esas 7 marcas fueron GE, JennAir, KitchenAid, Liebherr, LG, Monogram y Signature Kitchen Suite. En cuanto a la satisfacción del propietario, Signature Kitchen Suite logró una calificación muy buena, mientras que Liebherr, LG y Monogram recibieron calificaciones de satisfacción del propietario aceptables. GE, JennAir y KitchenAid obtuvieron calificaciones de satisfacción menos que favorables.

A pesar de su reconocimiento de marca, Viking no calificó para la puntuación en nuestra encuesta más reciente debido a un tamaño de muestra insuficiente. En años anteriores, recibió calificaciones bajas tanto en fiabilidad como en satisfacción.

Aquí hay un refrigerador empotrado de Sub-Zero con una calificación general alta, que recibió una calificación muy buena en cuanto a la fiabilidad prevista y una puntuación excelente con respecto a la satisfacción del propietario en nuestras encuestas a miembros.

Thermador T36BT925NS

The 36-inch Thermador T36BT925NS is similar to the CR-tested (and now discontinued) Thermador Freedom Collection Professional Series T36BT920NS, and we expect it to perform as well. The tested model earned excellent ratings for thermostat control and noise, very good ratings for temperature uniformity and ease of use, and a moderate rating for energy efficiency. Thermador owners like their built-ins: In our member surveys, these built-in refrigerators receive an excellent rating for predicted reliability and a decent rating for owner satisfaction. This Thermador is relatively light on features. It doesn’t have spillproof shelves or a water filter, but it’s WiFi-enabled for remote temperature control.

