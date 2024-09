Max Verstappen estalló contra Red Bull: “Es una porquería, no vamos a ganar más”.

La escudería austral Red Bull Racing no tuvo el mejor fin de semana en el Gran Premio de Italia, siendo de hecho uno de los peores en los últimos años, y esto ocurre en un momento donde la situación en el equipo de Milton Keynes no es la mejor y están peligrando tanto en el campeonato de pilotos y de constructores de la temporada actual de la Fórmula 1.

El equipo de las bebidas energéticas fueron el cuarto equipo tanto en la clasificación como en la carrera y quedaron una vez más rezagados detrás de los actuales equipos potentes y que siguen cerrando brechas entre ellos mismos y con Red Bull, McLaren, Ferrari y Mercedes.

Además de ello, uno de los puntos fuertes del equipo que nada tiene que ver con lo que es el rendimiento del monoplaza, son las paradas en los boxes, las cuales han sido totalmente desastrosas, pero siguen sumando a lo que hoy en día es un claro momento turbio y tormentoso en Red Bull.

Verstappen en clara frustración y se desahogó con los medios

La primera parada en los pits de Max Verstappen duro más de 6 segundos, un mundo de tiempo perdido y que comprometió mejores resultados para el actual líder del campeonato de pilotos en la temporada actual de la Fórmula 1. Luego de haber conseguid un 6to lugar en la carrera, ‘Mad Max’ simplemente estalló ante la prensa y lo expresó de la siguiente manera:

“Ha sido otra carrera dramática. No había nada en marcha, el coche no funcionaba en absoluto. No me gustó nada la estrategia y la parada en boxes fue una auténtica porquería“, comentó el piloto neerlandés.

De hecho, a pesar de que tuvo una ventaja de 62 puntos sobre el piloto británico de McLaren, Lando Norris, no tiene claro que vaya a ganar el Campeonato Mundial de pilotos de manera fácil: “Tal como van las cosas, no vamos a ganar más carreras… pero es lo que hay. En este momento, ambos campeonatos no son realistas”.

El monoplaza actual de Red Bull simplemente va en retroceso

El vigente campeón de la máxima categoría del automovilismo profesional, dejó en claro que en el actual monoplaza hay una involución que no permite poder competir al más alto nivel: “El año pasado teníamos un gran coche, que era el coche más dominante de la historia; básicamente lo convertimos en un monstruo”.

“En el espacio de, qué… ¿seis u ocho meses? Eso es muy raro para mí. Y sí, tenemos que poner el coche patas arriba“, fueron las declaraciones más que contundentes por parte de Max Verstappen.

