Netanyahu aguanta la presión y defiende estrategia para derrotar a Hamás

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reafirmó que Israel no abandonará el corredor Filadelfia, la divisoria gazatí con Egipto y el principal escollo para alcanzar un acuerdo que podría salvar a los rehenes aún vivos en manos de Hamás. “El corredor de Filadelfia no será evacuado. Si Israel pierde su control, Gaza se convertirá en un reinado del terrorismo”, insistió tajante en una rueda de prensa.

En su primera comparecencia en casi dos meses, Netanyahu justificó que de los cuatro objetivos fijados para esta guerra -derrotar a Hamás, devolver a los rehenes, que Gaza no vuelva a ser una amenaza y devolver a los residentes al sur- “tres de estos objetivos pasan por la ruta Filadelfia”. “Es el tubo de oxígeno de Hamás”, resumió gráficamente.

El primer ministro insistió, también, en que no cederá a la presión internacional, y dijo no creer que el presidente de Estados Unidos insinuase “de verdad” que es el momento de hacer concesiones; después de que Biden dijese hoy, desde la Casa Blanca, que Netanyahu no estaba “haciendo lo suficiente” para alcanzar un acuerdo.

Netanyahu pidió perdón por no haber podido traer con vida a los seis rehenes encontrados muertos el sábado. “Esos asesinos ejecutaron seis de nuestros rehenes de un balazo en la nuca”, declaró durante su comparecencia. El Ministerio de Salud israelí había dicho el domingo que los rehenes murieron por impactos de bala a corta distancia.

Abu Obeida, El portavoz del brazo armado de Hamás (considerado una organización terrorista tanto por Israel como por otros países, incluidos Alemania y Estados Unidos) advirtió que el enrocamiento del primer ministro israelí hará que el resto de rehenes terminen igual y dijo que los milicianos habían recibido nuevas instrucciones sobre cómo tratar a los cautivos en caso de que se aproximen las tropas. “La insistencia de Netanyahu en liberar a los prisioneros bajo presión militar, en lugar de cerrar un acuerdo, hará que regresen con sus familias en ataúdes”, dijo Obeida en su canal de Telegram, minutos después de que Netanyahu concluyera su comparecencia.

“Después del incidente de Nuseirat, se dieron nuevas instrucciones a los muyahidines encargados de custodiar a los prisioneros, con respecto a su trato, si el Ejército de ocupación se acerca al lugar de su detención”, advirtió el portavoz, en referencia al rescate con vida de cuatro cautivos, en una operación militar en junio, que se cobró la vida de más de 200 palestinos.

