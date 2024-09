Belinda luce su bronceado al posar en bikini amarillo de hilos

El verano aún no termina, y Belinda ha subido la temperatura en Instagram con unas fotografías que publicó, en las que luce al máximo su bronceado, usando un bikini amarillo de hilos.

La cantante de 35 años posó como toda una modelo, sosteniéndose de unas cuerdas y recostada en un sofá. Junto a las imágenes ella escribió el mensaje: “⛅️🌥☀️🌤💛🤍💛🤍Que no se acabe el veranito”.

Hace algunos días Belinda fue uno de los invitados en el concierto que Natanael Cano dio en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Ella interpretó a dueto con él la canción “300 Noches”, en el género de corridos tumbados.

También en ese evento la artista se encontró con Danna Paola (también conocida simplemente como Danna). Ellas demostraron que no hay ninguna rivalidad, y próximamente podría surgir alguna colaboración musical. También cantaron de manera improvisada unas líneas del más reciente sencillo de Belika, titulado “La Mala”.

Precisamente el video de esa canción lleva más de tres millones de vistas en YouTube. Belinda aclaró en sus redes sociales que el clip no va dirigido a nadie en especial. “Es un video que simplemente está inspirado en todas las películas de terror que a mí me gustan. Ya saben que amo el cine de terror, me encanta Halloween, es uno de mis momentos favoritos del año, me encanta disfrazarme y justo está inspirado en eso. No va para nadie, para que sepan. No se vayan a inventar historias de que va para una persona o va para para esta historia, no va para nada, ni para nadie. Es para mí, es para ustedes, para todos los que amamos el cine de terror”.

