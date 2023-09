Belinda presume su minicintura al llegar a un hotel, usando un conjunto deportivo gris

Además de publicar en Instagram fotos que la muestran modelando, Belinda gusta mucho de compartir con sus fans los mejores momentos de sus viajes; ahora ella se mostró en dos videos llegando a la suite de un hotel de Nueva York, y aunque no dijo cuál era el propósito de su estancia, sí lució al máximo su minicintura, usando un conjunto un deportivo gris con capucha y pantalones de talle bajo.

Como parte de la campaña para una línea de joyería la cantante de 34 años posó para varias fotos usando un ajustado enterizo de color rosa y botas altas. Con respecto a los viajes que realiza, escribió: “La música ha sido parte de mi vida desde muy pequeña, y con ella las giras, las oportunidades de viajar, conocer el mundo y sus culturas. Por eso me gusta atesorar muy bien esos recuerdos y aprendizajes, tenerlos presentes y hacer de cada viaje un momento especial e inolvidable”. View this post on Instagram A post shared by Belinda (@belindaphotos) View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Explotando al máximo su faceta de modelo Belinda también sorprendió a sus fans con unas imágenes que la muestran luciendo su escultural figura al usar un minivestido negro y botas brillantes. Se dice que ella podría estar ya trabajando en la grabación de su esperado nuevo álbum, que será el primero con la disquera Warner Music.

