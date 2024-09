Las nuevas bolsas rosa de Dollar Tree que están llenas de productos a solo $1.25 dólares

Para los amantes de las ofertas y descuentos, la cadena minorista Dollar Tree siempre ha sido una opción no sólo porque se consiguen artículos para el hogar y hasta productos de belleza sino también por sus bajos precios.

Pero algo que quizás pocos desconozcan es que el minorista tiene en la sección belleza las famosas “bolsas rosa” que en su interior contienen productos de skin care, maquillaje, esmalte de uñas, entre otros por tan solo $1.25 dólares.

Recientemente, a través de un video publicado en su cuenta de TikTok la influencer Marissa (@MarissaintheMidwest) cuenta a sus seguidores su experiencia comprando una de estas bolsas rosa.

“No sé si es así en todos los Dollar Tree, pero lo he visto en varios de los que me rodean. Simplemente, es que hay un producto de marca escondido en la bolsa rosa. Ahora bien, ¿su misión es convertirlo en una búsqueda del tesoro? No, pero así es como yo lo interpreto y lo trato como una búsqueda del tesoro cada vez”, dijo Marissa.

La influencer mencionó en la red social cuáles eran los productos que contenía el paquete indicando que muchos de ellos eran imitación de marcas reconocidas en el mercado que generalmente tienen precios más altos en otros minoristas. “Se venden por un mínimo de $5 a $6 dólares cada uno. ¿Y cuánto pagamos en Dollar Tree? $1,25 dólares por eso!”, destacó.

En el video que cuenta con más de 200 mil reproducciones, Marissa señaló que “si algo hemos aprendido en el episodio de hoy de ‘¿Qué compró Marissa en Dollar Tree?’, es que no hay que pasar por alto ningún paquete que pueda parecer un poco sospechoso, porque generalmente hay algo bueno adentro”, mencionó.

Sigue leyendo: