Riesgo de enfermedad cardíaca en mujeres podría predecirse 30 años antes

Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine y presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) revela que un simple análisis de sangre podría convertirse en una herramienta clave para predecir el riesgo de enfermedades cardíacas en mujeres.

La investigación, que abarcó un periodo de tres décadas y evaluó a casi 30,000 mujeres con una edad promedio de 55 años, ofrece una perspectiva innovadora sobre cómo identificar y abordar factores de riesgo cardiovascular a largo plazo.

La investigación se centró en la medición de tres indicadores en la sangre: la proteína C reactiva de alta sensibilidad (hsCRP), el colesterol LDL (conocido como “colesterol malo”) y la lipoproteína(a) o Lp(a), otro tipo de colesterol LDL. Estas mediciones se realizaron en 1993 y, desde entonces, los investigadores han monitoreado la salud de las participantes para evaluar la relación entre estos marcadores y el desarrollo de enfermedades cardíacas.

El Dr. Paul Ridker, director del Centro para la Prevención de Enfermedades Cardiovasculares en el Hospital Brigham and Women’s de Boston y autor principal del estudio, destacó la relevancia de estos hallazgos. “La hsCRP fue el predictor más fuerte de riesgo, seguida por el colesterol LDL y la lipoproteína(a). Este conocimiento nos permite prever riesgos no solo a cinco o diez años, sino también a veinte o treinta años, lo que nos brinda la posibilidad de diseñar tratamientos personalizados para cada paciente”, explicó Ridker.

La hsCRP es una proteína producida por el hígado que aumenta en respuesta a la inflamación en el cuerpo, un factor que se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas.

En el estudio, se observó que las mujeres con los niveles más altos de hsCRP tenían un 70% más de probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas en comparación con aquellas con niveles más bajos. Por su parte, las participantes con niveles elevados de colesterol LDL y Lp(a) mostraron un riesgo 36% y 33% mayor, respectivamente.

Los resultados también revelaron que las mujeres con niveles altos en los tres marcadores tenían una probabilidad 1.5 veces mayor de sufrir un accidente cerebrovascular y más de tres veces más de desarrollar enfermedad cardíaca coronaria. A pesar de la importancia de estos hallazgos, Ridker subrayó que en la práctica clínica, la medición de hsCRP y Lp(a) no es habitual, lo que limita la capacidad de los médicos para tratar estos riesgos de manera efectiva.

El impacto de este estudio va más allá de la simple predicción del riesgo. Según Ridker, la capacidad de predecir enfermedades cardíacas con un único análisis de sangre 30 años antes de su posible aparición y abre la puerta a intervenciones preventivas más tempranas y efectivas.

Este enfoque, que podría modificar significativamente las guías clínicas actuales, tiene el potencial de reducir la incidencia de enfermedades cardíacas en mujeres, quienes, según Ridker, a menudo no son identificadas como de alto riesgo hasta que alcanzan los 60 o 70 años.

El Dr. Marc Siegel, analista médico y profesor en el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, quien no participó en el estudio, calificó estos hallazgos como “un gran avance” en la evaluación del riesgo cardíaco. Siegel prevé que en el futuro, la combinación de estos marcadores sanguíneos con inteligencia artificial podría revolucionar la manera en que se diagnostican y previenen las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares.

Ridker recomienda que las mujeres, especialmente aquellas en sus 30 y 40 años, soliciten a sus médicos la medición de hsCRP y Lp(a), además del colesterol LDL, como parte de un enfoque integral de prevención que incluya dieta saludable, ejercicio, y control del estrés.

