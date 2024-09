Cómo solicitar a DirecTV tu crédito de $20 por apagón de Disney Channel

Desde el domingo, millones de señales de DirecTV no pudieron acceder a la red de canales de Disney, incluido ESPN y otros canales. Por esta razón, la compañía de televisión de paga ofrece a sus clientes un crédito de $20 dólares. Aquí te decimos lo que tienes que hacer para solicitarlo, si fuiste uno de los afectados.

En un día de actividad deportiva, los canales ESPN, Disney, ABC y servicios de transmisión de Walt Disney Co., como Hulu, cortaron su señal de DirecTV debido a una disputa contractual. Millones de clientes enfurecieron en redes sociales, luego de que a las 7:20 p.m., hora del Este, no pudieron ver sus partidos de la nueva temporada de fútbol universitario y la cuarta ronda del torneo de tenis US Open.

DirecTV sostiene que Disney está “adoptando un enfoque anticonsumidor” al exigir que un nuevo acuerdo incluya servicios en paquete. En cambio, el proveedor de cable y satélite quiere que los clientes puedan elegir sus canales con un enfoque a la carta.

En esta disputa, Disney considera que hacerlo a la carta reduciría el valor de sus cadenas.

“Si bien estamos abiertos a ofrecer a DirecTV la flexibilidad y las condiciones que hemos extendido a otros distribuidores, no entraremos en un acuerdo que subestime nuestra cartera de canales y programas de televisión”, dijeron Dana Walden y Alan Bergman, copresidentes de Disney Entertainment, y Jimmy Pitaro, presidente de ESPN, en una declaración conjunta.

No está claro cuánto durará el apagón.

Cómo solicitar tu crédito de $20 dólares de DirecTV

A los clientes no debería importarles los asuntos corporativos de Disney y DirecTV, por ello, la compañía de televisión de paga dio a conocer que dará un crédito de $20 dólares para resarcir los inconvenientes que esta disputa les ha ocasionado.

“Nuestro contrato con Disney ha expirado. Agradecemos su paciencia mientras negociamos para ofrecerle una programación de canales más flexible y todos sus programas y deportes en un solo lugar”, menciona DirecTV.

Los suscriptores de DirecTV afectador por el corte de señal deben ingresar al sitio de reclamo para solicitar su crédito.

“Estamos buscando todas las vías para recuperar su estación. Para agradecerle su paciencia, hasta que se resuelva la situación, le ofrecemos un crédito en su factura”, señala DirecTV.

Para hacer tu reclamo, tienes que ingresar tu servicio de TV, como DirecTV, DirecTV Stream o U-verse, y tu código postal.

Posteriormente, el sitio te pedirá que selecciones “Explorar créditos de factura”. Los clientes deberán hacer clic en si se suscriben a través de “DirecTV vía satélite” o “DirecTV vía Internet”. Luego, se te redirigirá a otra página donde puedes ingresar la dirección de correo electrónico registrada para tu cuenta.

El crédito de $20 dólares se aplicará en hasta dos ciclos de facturación, según el sitio web.

