Liz Cheney rompe con el Partido Republicano y votará por Kamala Harris

La exrepresentante republicana por Wyoming, Liz Cheney, respaldó el miércoles a la vicepresidenta Kamala Harris para la presidencia en las elecciones de 2024, el último respaldo republicano de alto perfil para los demócratas.

Los comentarios de Cheney dando su respaldo a Harris ocurrieron durante una aparición que hizo en la Escuela de Políticas Públicas Sanford de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, el miércoles.

“Debido al peligro que representa Donald Trump, no solo no votaré por Donald Trump, sino que votaré por Kamala Harris”, dijo Cheney en un video de comentarios publicado en X.

“Como estamos aquí en Carolina del Norte, creo que es de vital importancia que la gente reconozca… que Trump plantea algo que debería impedir que la gente vote por él, pero no creo que tengamos el lujo de escribir los nombres de los candidatos, particularmente en los estados clave”, dijo Cheney.

“Y como conservadora, y alguien que cree en la Constitución y se preocupa por ella, he pensado profundamente sobre esto y debido al peligro que plantea Donald Trump, no solo no votaré por Donald Trump, sino que votaré por Kamala Harris”, aseguró la exrepresentante republicana ante la audiencia.

Sus comentarios provocaron una ovación de pie de la audiencia.

Cheney fue la vicepresidenta del Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para investigar el ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos.

Cheney fue miembro del liderazgo de la Cámara de Representantes y perdió su puesto y luego su asiento en la Cámara, después de votar a favor de acusar en un juicio político al presidente Donald Trump tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Cheney también ha dicho que Trump intentaría permanecer en el poder más allá de los cuatro años si fuera elegido para un segundo mandato.

La campaña de Harris recibió con agrado el apoyo de Cheney.

“Ella es una patriota que ama a este país y pone nuestra democracia y nuestra Constitución en primer lugar”, dijo en un comunicado la directora de la campaña de Harris, Jen O’Malley Dillon, el miércoles por la noche.

“La vicepresidenta Harris será una presidenta para todos los estadounidenses, independientemente del partido político. Para cualquier estadounidense que busque rechazar el caos y la división de Donald Trump, pasar página y buscar un nuevo camino hacia adelante que proteja nuestras libertades y defienda los valores estadounidenses en los que todos creemos, hay un lugar para usted en la coalición Harris-Walz, y continuaremos trabajando para ganarnos su apoyo”, dijo O’Malley.

La campaña de Harris reveló en agosto que Harris recibió el respaldo electoral de más de dos docenas de republicanos, muchos de los cuales son políticos que se han opuesto abiertamente a la candidatura de Trump.

Sigue leyendo:

• Kamala Harris dijo a CNN que emplearía a un republicano en su gabinete

• Juez que apoyaba a los republicanos define a Trump como una amenaza para la democracia

• El seguidor de Trump que dejó de apoyarlo y ahora votará por Kamala Harris