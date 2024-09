Trump sufre revés en petición de trasladar caso penal de Nueva York a tribunal federal

El juez de distrito Alvin Hellerstein rechazó la petición del expresidente y candidato republicano Donald Trump para trasladar a un tribunal federal su caso penal de Nueva York por los pagos irregulares a una actriz porno para proteger su anterior campaña electoral.

Apenas horas después de que los abogados de Trump le pidieran que considerara la medida, el juez anuló el plan del candidato presidencial republicano de trasladar el caso a un tribunal federal para poder solicitar la revocación de su condena a raíz del fallo de inmunidad presidencial de la Corte Suprema de Estados Unidos.

En una decisión de cuatro páginas, Hellerstein, que ya rechazó la misma petición de traslado el año pasado, señala que el dinero que Trump hizo llegar “a una actriz porno no está relacionado con los actos oficiales de un presidente” y asegura que la opinión del Supremo no cambia que esos pagos “fueron actos privados y no oficiales fuera de los límites de la autoridad ejecutiva”.

Trump fracasa por tercera vez al intentar de recusar al juez Merchan de su juicio penal https://t.co/qjHlZ4wqIV — La Opinión (@LaOpinionLA) August 14, 2024

Trump entregó la moción para trasladar el caso a un tribunal federal el pasado jueves por la noche, antes de un fin de semana largo por el festivo del Día del Trabajo en EE.UU., en un nuevo intento por ganar tiempo u obstaculizar de cara a la sentencia prevista el 18 de septiembre.

Ante el revés, el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, sugirió que éste intentaría apelar el fallo del martes. Trump y sus abogados “seguirán luchando para llevar este engaño a un tribunal federal, donde debería acabar con su miseria de una vez por todas”.

Trump, que fue declarado el pasado mayo culpable por un jurado popular de 34 cargos por falsificar registros para encubrir un escándalo sexual, está en plena campaña electoral para las elecciones de noviembre, en las que se enfrenta a la candidata demócrata Kamala Harris.

Así, el republicano se convirtió en el primer expresidente imputado y condenado en un caso penal en el país. Por ahora se anunció que el próximo 18 de septiembre el juez Juan Merchan dará lectura a la posible sentencia.

Sin embargo, el equipo legal de Trump también pidió retrasar la sentencia hasta después de las elecciones, a lo que se ha opuesto la Fiscalía de Manhattan, impulsora del caso.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• El FBI difunde imágenes del rifle con el cual se intentó asesinar a Donald Trump

• Trump corta sorpresivamente una entrevista ante una alerta de su equipo de seguridad

• Atentando a Trump: las 3 teorías conspirativas que circulan sobre el ata