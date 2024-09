Vinicius Júnior contundente con el racismo: Pide cambio de sede de mundial en España

La reciente entrevista que el delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Júnior tuvo con la cadena CNN, sigue dando de qué hablar y tiene muchas declaraciones que pueden ser vistas como controversiales por parte de los aficionados del fútbol español, especialmente para los que son claros detractores del jugador.

En otro extracto de dicha entrevista, Vinicius Júnior aborda el tema del racismo en el balón pie español y en la sociedad en general y dejó una frase bastante impactante que ha sido tema de debate en las redes sociales y medios de comunicación: “Si antes de 2030 no evoluciona la situación con el racismo en España, habría que cambiar el Mundial de lugar”.

“Espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a alguien por el color de su piel. Hasta 2030 tenemos un margen de evolución muy grande. Así que espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel, porque si en 2030 las cosas no evolucionan, creo que hay que cambiar de lugar (el Mundial), porque si el jugador no se siente cómodo y no se siente seguro jugando en un país donde puede sufrir racismo, es un poco complicado”, fueron las frases completas del jugador brasileño.

No quiere ser el problema sino la solución para ello

Vinicius tiene bien claro que el racismo es algo que se debe erradicar por completo, por lo que él mismo se coloca a sí mismo como la cara que puede ayudar a resolver esta temática de una vez por todas: “Yo quiero hacer todo lo posible para que las cosas cambien, porque hay mucha gente en España, la mayoría, que no es racista. Lo es un grupo pequeño que termina afectando la imagen de un país en el que es muy bueno vivir. Me encanta jugar en el Real Madrid. Amo España, tener las mejores condiciones para vivir aquí con mi familia. Esperamos que las cosas puedan evolucionar más, ya han evolucionado hasta ahora, pero pueden evolucionar mucho más y para 2030, los casos de racistas y racismo pueden y deben disminuir”.

Irse del campo si vuelve a sufrir racismo

En las últimas semanas se ha hablado que los jugadores del Real Madrid estarían tomando la decisión de irse del campo de juego, independientemente del resultado que se esté produciendo en el momento en el que escuchen, noten etc, algún tipo de racismo contra alguno de sus jugadores.

“En el club hablamos de ello a menudo. No sólo yo, sino todos los jugadores dijeron que, si eso pasa, la próxima vez todos tendremos que abandonar el campo para que todas esas personas que nos insultaron tengan que pagar una sanción mucho mayor”, reconoció el delantero brasileño en dicha entrevista cuando se le cuestionó sobre qué haría si vuelve a sufrir un caso de racismo como el de Mestalla ante el Valencia, momento que se volvió viral en las redes sociales de inmediato.

“Hoy en día, quizás algunos aficionados todavía sean racistas, pero tienen miedo de expresarse en el campo de fútbol y en lugares donde hay muchas cámaras. Con eso iremos reduciendo el racismo, poco a poco. Por supuesto, no podremos acabar con él, pero ya me alegro de poder cambiar la mentalidad de España”.

Su rueda de prensa contra el racismo

En el mes de marzo, en lo que fue el marco del partido amistoso entre Brasil y España en el Santiago Bernabéu, Vinicius conversó con los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que el racismo fue el tema principal: “Yo no estoy luchando contra la afición de España, estoy luchando contra el racismo en el mundo. He hablado con mucha gente que me ha querido ayudar… Habrá gente que hable bien de mí, y hable mal. Pero tengo que acostumbrarme a eso. Siempre pienso ayudar a todas las organizaciones para combatir el racismo. He hablado con la UEFA, con la FIFA, con LaLiga y es cierto que está mejorando, y está trabajando, pero también es complicado, porque el racismo no es un delito. La defensa contra el racismo no tiene la fuerza suficiente para luchar”.

