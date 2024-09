AMLO augura que Sheinbaum tendrá “muy buena” relación con el que gane la presidencia de EE.UU.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, auguró este jueves que la relación del gobierno de su sucesora, Claudia Sheinbaum, con Estados Unidos, será “muy buena” sin importar quien gane, y descartó que pueda haber algún problema.

“Yo considero que cualquiera que sea el resultado, quien gane la elección en Estados Unidos, (la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump), va a tener con ella una muy buena relación, no va a haber ningún problema”, aseveró durante su conferencia de prensa matutina.

El gobernante mexicano afirmó que la presidenta electa, quien asume el 1 de octubre, es una mujer “muy inteligente, bien formada, con experiencia, es honesta, además es mujer, es muy sensible”.

Por ello, insistió en que la relación entre ambos gobiernos “va a ser una muy buena, muy buena, muy buena la relación”, por lo que no hay “preocupación”.

Claudia Sheinbaum Pardo es oficialmente presidenta electa de México. Crédito: Fernando Llano | AP

Las declaraciones de López Obrador ocurren luego de que la semana pasada anunciara una “pausa” en las relaciones con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien advirtió de que la reforma al Poder Judicial ha despertado inquietud y preocupación entre inversionistas de aquel país.

Sin embargo, este jueves el mandatario mexicano explicó que la relación con Estados Unidos es económica y comercial y, por ello, “es fundamental”.

“No puede haber una ruptura porque nos necesitamos mutuamente, no es que un país pueda castigar a otro, ya no, ya pasó ese tiempo, es que tenemos una relación económica comercial fundamental, esencial, entonces tiene que darse en condiciones de igualdad”, zanjó.

Asimismo, dijo que es trascendental el respeto a las soberanías de ambas naciones.

Destacó que, hasta hace poco, la relación entre su gobierno y el encabezado por el estadounidense Joe Biden había transcurrido sin muchas fricciones.

No obstante, afirmó que recientemente surgieron diferencias por comentarios que consideró “imprudentes” de la Administración estadounidense sobre la reforma judicial, y reiteró que es un tema que concierne únicamente a México.

“Yo no había tenido diferencias con el Gobierno de Biden, todo marchaba bien, hasta que opinaron de manera imprudente sobre un asunto que solo nos corresponde a nosotros”, afirmó.

También aseveró que su relación con el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) fue buena, pues a lo largo de su mandato hubo pocos momentos de tensión.

“Con el presidente Trump tuvimos algunas diferencias, sobre todo cuando intentó imponer aranceles a productos mexicanos. Sin embargo, prácticamente no ha habido grandes desencuentros”, dijo.

El mandatario mexicano recordó que durante la gestión de Trump las negociaciones fueron complicadas en algunos temas, pero hubo acuerdos favorables para ambas naciones.

“Me ha tocado mantener la relación tanto con el presidente Trump como con el presidente Biden. En ambos casos hemos encontrado formas de entendimiento, y eso ha permitido que las cosas marchen bien”, señaló.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• AMLO enviará carta a Joe Biden para denunciar injerencia de EE.UU. en México

• Senadores de EE.UU. dicen estar “preocupados” por la reforma judicial de AMLO

• AMLO “pausa” su relación con embajadas de EE.UU. y Canadá por la reforma judicial