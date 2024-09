Horóscopo de Mhoni Vidente del 6 al 8 de septiembre de 2024

Mhoni Vidente lanza sus horóscopos del fin de semana en donde le dice a tu signo zodiacal qué esperar del 6 al 8 de septiembre de 2024.

Aries

Fin de semana de mucha intensidad en cuestiones amorosas, te invitan a salir con tu pareja y pasarás unos días de mucha pasión así que disfrútalo que eso te va ayudar a tener más energía positiva para la próxima semana.

Viernes de realizar algunos pagos atrasados de tarjeta de crédito, recuerda siempre administrarte mejor con el dinero, trata de no meterte tú mismo dudas sobre tu vida si te quiere o no recuerda que el amor es un sentimiento que nace desde el alma y no tiene límites ni precio, así que trata desear feliz sin celos.

Te llega una invitación de salir de viaje para el lunes, te buscan para realizar un trabajo este sábado que te va dejar un dinero extra, te regalan una mascota que te dar mucha felicidad, decides ponerte a dieta y seguir con ejercicio.

Domingo de estar en paz contigo mismo y estar haciendo labores de tu casa y compras muebles, trámites de sacar un permiso de migración para la próxima semana, trata de no ser tan confiado y ya no platiques tanto tu vida personal.

Tendrás un golpe suerte el día domingo con el numero 07,18 trata de combinarlo con el color rojo.

Tauro

Viernes de estar con mucho trabajo y con las energías encontradas vas a sentir que nada te sale bien y que todo mundo está en contra así no te estreses demasiado y trata de ponerte mucho perfume antes de salir de casa y algo de color rojo para que cortes esa corriente negativa.

Te invitan a salir el sábado con alguien muy importante a un evento social que te vas a sentir de lo mejor, recuerda cumplir con todas las tareas de tu escuela y ponerte al corriente con tus materias de diplomado.

Domingo de estar con la familia y hacer una carne asada, recuerda que el tauro siempre necesita de sus seres queridos para recuperar energías, te compras ropa y zapatos para tu trabajo la próxima semana, mandas arreglar tu carro del mantenimiento.

Tendrás un golpe de suerte el día viernes con los números 00, 19, tu color azul.

Fin de semana de encuentros amorosos con personas que acabas de conocer, cuidado con problemas familiares no te metas en chismes.

Géminis

Viernes de estar en juntas con tus jefes para un proyecto nuevo y deciden hacer cambios de puesto, recuerda que tú siempre vas a quedar bien en tu trabajo porque tu signo es uno de los más trabajadores y responsables del zodiaco.

Trata de no gastar demasiado que el dinero es como el amor si no lo cuidas se acaba así trata de organizarte más en tus compras.

Sábado de salir de fiesta con los amigos y estar conociendo personas muy compatibles contigo ese día se te viene a la mente un amor del pasado que piensa mucho en ti trata de hablarle y quedar en paz. Arreglas papeles de licencia de conducir y del seguro del carro , te busca un familiar para invitarte a una fiesta familiar.

Preparas un viaje para la próxima semana, compras una computadora para la escuela, eres el mejor hijo y hermano por eso casi siempre tu familia se apoya en ti en situaciones económicas y de ayuda moral.

Un amor del signo de Aries o libra va querer hablar contigo sobre chismes trata de siempre aclarar las dudas de tu pareja. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 21 tu color es el amarillo y va a ser el día domingo.

Cáncer

Recuerda que estás en esa época de mejorar tu apariencia y sentirte bien contigo mismo así que tu gasta todo lo que quieras en ti, así que entra a un gimnasio y haz mas ejercicio. Ve con con un dermatólogo para hacerte unos arreglitos y recuerda que la mejor inversión es uno mismo.

Viernes de salir con los amigos y te invitan a una fiesta de última hora tu ve, recuerda que en la vida también se necesita divertirse, te llega un bono económico y te pagan una deuda del pasado.

Decides vender una propiedad familiar por parte de una herencia, sábado de estar en un curso de idiomas y relaciones publicas recuerda que siempre estar aprendiendo porque el que sabe más vale más.

Trámites de comprar un boleto de avión para la próxima semana, le haces unos cambios a tu cuarto y sala recuerda que tu signo le da por ser muy decorativo y organizado en su hogar, un amor te va estar buscando todo el fin de semana tu sal y si no quieres comprometerte díselo que solo como amigos recuerda que hablando se entiende la gente, tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 01, 23 tu color es el rosa mexicano.

Leo

Fin de semana de lo más divertido en compañía de tu pareja van ser tres días de mucha convivencia familiar, recuerda que siempre el Leo le gusta mucho juntar a todos sus seres queridos y hacer una fiesta este fin de semana no será la excepción.

Viernes de mucho trabajo y estar un poco alterado con tus compañeros por no son perfeccionistas como tu recuerda que eres de mucho temperamento y cualquier cosa te hace explotar así que trata de controlarte que el que se enoja pierde.

Sábado de seguir con tu preparación física para mantener la forma atlética, te invitan a un día de estar en contacto con la naturaleza.

Domingo de salir de compras y empieces a hacer arreglos a tu casa, cambias el celular por uno más reciente recuerda que al Leo le gusta todo la tecnología nueva, cuídate de problemas de intestino trata de comer más saludable.

Tendrás un golpe de surte el día domingo con el numero 06, 55 tu color es el amarillo, recuerda no olvidar comprar el regalo para la fiesta los pequeños detalles hacen grande a las personas.

Virgo

Viernes día de muchas sorpresas agradables en tu vida por fin te empiezan a salir los proyectos que tanto deseabas recuerda que estás en tu mejor época y más porque es tu cumpleaños y en este fin de semana te organizan una fiesta sorpresa que te vas a sentir de lo mejor que el mejor regalo para ti son los viajes con la familia.

Trata de convivir más con tu pareja recuerda que el amor crece con los pequeños detalles y el decirse que se extrañan mucho.

Te busca tu mami para invitarte a una comida con la familia, te compras ropa y cambias de look , trata de cuidarte de problemas de dolores de cabeza y tensión nervioso trata de ir con tu medico y seguir haciendo ejercicio.

Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 27 tu color es el verde y va ser el día domingo, trata de dormir más recuerda que siempre tu mente y cuerpo necesita recuperar energías perdidas y dejar un poco el redes sociales y convivir mas con tus seres queridos.

Libra

Fin de semana de estar con mucho ánimo de salir y conocer tu nuevo amor recuerda que tu signo siempre necesita de una pareja sentimental para desenvolverte más en su vida diaria y estar en progresando así que esta fin de semana tu pareja ideal va a ser Aries y Acuario que con ellos encontraras el verdadero amor.

Ten cuidado el viernes trata de no meterte en problemas que no son tuyos que tú eres muy comunicólogo y eso te causa problemas a ser más discreto y prudente. Te llega un dinero que no esperabas por una deuda, te invitan a un antro e ir a ver un show este sábado, se juntan tu familia para festejar un cumpleaños, arreglas tu carro de las llantas recuerda manejar despacio que por eso se te dañan muy seguido, compras ropa para renovar tu closet.

Eres muy carismático y eso hace que siempre estés rodeado de gente en tu vida. A los Libra que están casados paciencia porque les viene muchos problemas sin razón. Tendrás un golpe de suerte el día domingo los números 00, 23 tu color es el verde.

Escorpio

Viernes día de estar con mucho trabajo atrasado y tener revisiones con tus superiores recuerda no estar a la defensiva y cooperar en todo lo que te digan que te están observando para darte un puesto nuevo.

Recibes la ayuda económica por parte de un familiar para pegar una deuda que no te dejaba dormir, recuerda que eres pura agua y eso hace que seas muy bueno con tus amigos, pero a veces se te aprovechen de ti empieza a diferenciar quien es quien en tu vida.

Cuídate de infección de la garganta ve con tu médico, entras a un curso los sábado de idiomas, si todavía vives con tus padres es tiempo de ya ser más independiente y vivir solo para que puedas ser más responsable.

En el amor de lo mejor con mucha suerte si ya tienes pareja un fin de semana de mucha pasión, tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 05, 77 tu color es el naranja.

Sagitario

Viernes de estar al pendiente de todo lo relacionado con tu vida personal y poner en orden tus sentimientos, recuerda que estas en el momento de aclarar tus pensamientos y ver para tu futuro la mejor opción.

Ten cuidado con el dinero trata de no gastar demasiado que eres del signo de fuego y eso te hace ser muy vanidoso o sea siempre verse bien vestido y siempre estar invitando a los de más a salir así trata de ahorrar para el futuro.

Entras al gimnasio para hacer más ejercicio recuerda que en los meses anteriores te dio por comer demasiado y ya es tiempo de ponerse a dieta para mantener la forma, te busca un familiar para pedirte un dinero prestado.

Cuidado con los amigos no confíes mucho en ellos porque te quieren traicionar, tendrás un golpe de suerte con los números 01, 19 tu color es el rojo.

Trata de no pelear mucho con la familia recuerda que ellos quieren lo mejor para ti, a los solteros les viene un amor de mucha pasión en este fin de semana.

Capricornio

Viernes de enfocarte en lo profesional y saber que puedes realizar todo lo que tienes en planes solo recuerda que tu signo le gusta mucho el éxito en cualquier área que se desempeña y más ahora que estas en uno de tus mejores meses que es septiembre así trata de aprovechar todas las oportunidades solo trata de no platicar tus planes.

Te viene una sorpresa por para de un amor que te va dar mucha felicidad, por fin te dan tu visa americana.

Capricornio recuerda que tu elemento es tierra y eso te hace ser muy posesivo y es bueno querer a tu pareja pero no ser intenso es mejor darse su espacio y veras como tu relación amorosa va marchar mejor.

Terminas de pagar tu carro y decide cambiarlo por uno más reciente, te llega familiares de fuera para ir a una fiesta familiar, te compras zapatos y ropa.

Tomas un curso los sábados, mandas a fumigar tu casa y trata de no tener plagas que eso es por tantas envidias. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 13, 30 tu color es el azul.

Acuario

Fin de semana de estar con mucho ánimo para hacer diferentes actividades y salir de fiesta con los amigos, recuerda que tú eres el único signo que es un figura humana y eso te hace ser el más sociable y carismático del zodiaco.

Viernes día de estar analizando un cambio de trabajo, recuerda que el Acuario siempre necesita estar en constante movimiento para que tu energía positiva se desarrolle más y este es tu mejor mes en cuestión laboral así a buscar nuevas opciones de crecimiento.

Te buscan unos familiares para poner un negocio haz lo que te va ir de lo mejor, trata de dormir más en este fin de semana para renovar energías, cambias tu celular y decides cambiar el plan de pago, tus números de la suerte son 26, 55 tu color es el rojo.

Cuidado con los chismes en el trabajo están diciendo que sales con alguien de allí se más discreto en tus relaciones personales, tu golpe de suerte va ser el día domingo.

Piscis

Fin de semana de reinventarse de nuevo en todos los sentidos y vas a sentir que tu energía positiva volvió a crecer y eso te va ayudar a realizar todos los planes que tienes en mente recuerda que septiembre es un mes de transformaciones para tu signo así que hacer cambios de pensamientos y dejar atrás el drama.

Un familiar te va a estar pidiendo dinero prestado, trata de no darle para que no te robe la buena suerte.

Viernes día de juntas de trabajo y cursos de calidad recuerda poner todo tu desempeño que ya tus jefes te quieren dar un ascenso de puesto.

Ten cuidado con los chismes trata de no platicar demás tus asuntos personales y ya empieza a seleccionar mejor tus amigos.

Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 17 88 tu color es el amarillo. A los que tienen pareja va ser unos días de mucha convivencia amorosa y a los Piscis solteros seguirán conociendo amores fugaces pero sin compromiso del signo de tierra.

Te compras un perfume y decides cambiarte el look, sales de viaje pero va ser relámpago.

