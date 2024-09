Pago confirmado por $4,873 de Seguridad Social: estas personas lo recibirán

El pago confirmado por $4,873 dólares de Seguridad Social ha generado mucha expectativa entre los jubilados. Si no calificas para el pago del 3 de septiembre, podrías recibir un depósito directo de la Seguridad Social el 11, 18 o 25 de septiembre. Sin embargo, es crucial cumplir con ciertos requisitos para acceder a estos pagos.

Primero, debes asegurarte de seguir siendo elegible, no recibir beneficios de SSI y haber recibido beneficios de jubilación después del 30 de abril de 1997. Si cumples con estos criterios, el siguiente paso es considerar el día de tu nacimiento, ya que la Administración de Seguridad Social (SSA) asigna las fechas de pago en función de este factor.

Para quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes, el pago de hasta $4,873 dólares se realizará el 11 de septiembre. Si tu fecha de nacimiento no encaja en este rango, puedes tener que esperar hasta dos semanas para recibir el dinero.

Los beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes verán su depósito el 18 de septiembre de 2024. No obstante, si no recibes el pago en esta fecha, aún podrías calificar para los depósitos posteriores.

Finalmente, aquellos nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes recibirán su pago de hasta $4,873 dólares el 25 de septiembre de 2024.

Es importante que te mantengas dentro de los criterios de elegibilidad, ya que el trabajo remunerado puede reducir tus beneficios, y la prisión por más de 30 días consecutivos puede detenerlos.

Solo algunos jubilados pueden recibir el máximo de $4,873 dólares de la Administración. Esto se debe a que han ganado el máximo imponible durante 35 años. El máximo imponible es la base de contribución y beneficio utilizada para calcular estos pagos.

Si has ganado esta cantidad durante 35 años, significa que has trabajado durante todo ese tiempo. Trabajar durante esos años es obligatorio para recibir el máximo beneficio de $4,873 dólares de la SSA.

Además, la edad a la que solicitas los beneficios de Seguridad Social también es crucial. Cuanto antes solicites los beneficios, menor será tu pago. Retrasar tu jubilación hasta los 70 años es vital si desea reclamar un cheque de $4,873 dólares. No olvides que los trabajos que has tenido deben haber pagado impuestos a la SSA, de lo contrario, no calificarías para beneficios máximos de jubilación.

Asegúrate de revisar tus fechas de nacimiento y seguir las normativas de la SSA para no perder tu oportunidad.

