Yolanda Andrade se sincera sobre su salud

En medio de la ola de especulaciones con respecto a su salud, la conductora Yolanda Andrade decidió salir a calmar las aguas y aclarar cómo ha evolucionado su estado de salud a solo unos meses de haber sido hospitalizada e intervenida quirúrgicamente de emergencia.

La presentadora de “Montse & Joe” no dudó en hablar al respecto durante su paso por la “fiesta amarilla” que se llevó a cabo con motivo de los 31 años de Unicable, asegurando que si bien los últimos meses han sido difíciles, ha sabido sobreponerse.

“Tuve una situación con mi cerebro, que tuve problemas para mover mi cuerpo también y un virus en la sangre. Entonces no fue fácil, no ha sido, pero no imposible”, expresó ante los medios. “Claro que me bañaban, me agarro de Dios y de pronto me da depresión, obviamente. Tuve unos cuadros fuertes de depresión y pues llorar, llorar”.

Yolanda Andrade reaparece e informa sobre su estado de salud

A pesar de los efectos que este duro momento ha traído consigo en el ámbito emocional, Yolanda Andrade negó que haya pensado en atentar con su vida. Por el contrario, esto la ha motivado a apreciar las pequeñas cosas de la vida.

“No, nunca quise suicidarme en esta ocasión, la verdad no. Nunca quise, al contrario, quería vivir y ahora, en esta nueva etapa de mi vida, valoro todo, todo lo tomo como aprendizaje, hasta para ir al baño, para lavarte la cabeza, para hacer las cosas más simples, desde cargar una botella de agua”, compartió.

Yolanda Andrade aparece sin poder hablar y usando un pizarrón para comunicarse

Para finalizar, Andrade agradeció una vez más a todas aquellas personas que se han encargado de apoyarla en cada paso de su proceso de recuperación, haciendo mención especial de su compañera y amiga Montserrat Oliver.

“Cuando el amor existe y es verdadero, tienes amigos de toda la vida y trabajar con amigos a veces es difícil, pero mientras exista el respeto, siempre va a estar bien“, concluyó.