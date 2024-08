Yolanda Andrade reaparece e informa sobre su estado de salud

Yolanda Andrade tuvo una recaída por las complicaciones del aneurisma que le diagnosticaron el año pasado, pero poco a poco va recuperándose. Ahora regresó a trabajar en su programa de televisión “Montse & Joe” (que conduce junto con Montserrat Oliver), y fue cuestionada acerca de su estado de salud.

Yolanda Andrade aparece sin poder hablar y usando un pizarrón para comunicarse

Andrade, de 52 años, dijo que otra de la razones de su ausencia fue la muerte de su mascota, una perrita Pomerania llamada Amor. “La verdad hemos pasado momentos difíciles en muchas situaciones de salud y de la transición de mi Amor, que me dolió mucho. Yo creo que la gente que amamos a los animales nos comprendemos”.

Yolanda Andrade envía un mensaje supuestamente dirigido a Verónica Castro: “Tú y yo sabemos”

La conductora comentó que poco a poco va recuperándose: “(Estoy) mucho mejor de salud, y por estos medios quiero agradecer a la gente tan linda y hermosa que me mandó muy buena energía y oraciones, que estuvo al pendiente de mí”.

En múltiples ocasiones Yolanda ha comentado que supuestamente tuvo una relación amorosa con Verónica Castro, y los reporteros que la esperaban afuera de la estación XEW le preguntaron cómo se lleva con Michel, hijo de la actriz y quien trabaja como director. “Yo a Michel lo quiero mucho, lo amo. Es un buen muchacho y tiene mucho talento, y esa cola que carga, que si la mamá, que si el hijo, que si el hermano, que si la tía. Tenemos una relación muy bonita, y es muy talentoso. Es más, deberíamos hacer mi bioserie con él”.

Tocando ese tema, uno de los periodistas le preguntó a Andrade qué actriz le gustaría para que la interpretara. “Pues no sé, depende en qué etapa -dijo. Sería bueno Gala Montes”. Sobre la postura que pueda tener Verónica con la argentina Mariela Sánchez, quien retomó su romance con Cristian Castro, Yolanda dijo: “Qué me importa si (Verónica) la perdona o no, eso es algo que no es relevante. Al rato los vamos a ver todos juntos. Así es esa familia”.

