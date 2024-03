Laura Zapata reacciona ante las declaraciones de Yolanda Andrade sobre sus supuestos romances

Laura Zapata fue abordada por un grupo de reporteros en el aeropuerto de Ciudad de México, y reaccionó a las recientes declaraciones que hizo sobre ella Yolanda Andrade, acerca de que había tenido romances con una fallecida actriz y una cantante.

Cuando uno de los periodistas la cuestionó al respecto, la actriz de 67 años sonrió y dijo: “No voy a entrar en ese lupanar. Por el amor de Dios, tengo muchos años siendo una actriz, una cantante, una escritora…no voy a estar contestando ni respondiendo preguntas de lupanar”. Ella también comentó que se iba de viaje por motivos de trabajo, y que estará en Europa un mes.

Aunque una reportera insistió en el tema, Zapata se mostró firme en no hacer declaraciones: “No voy a hablar de los perros que ladran. Tengo muchas cosas más interesantes de qué hablar”. Y ante la pregunta: “Si fueras bisexual, ¿no tendrías problema en reconocerlo? Laura dijo: “¿Qué te importa? ¿Por qué me haces esa pregunta? Yo no te pregunto si tú c**** con un hombre o no”.

¿Qué sucedió entre Laura Zapata y Yolanda Andrade?

Hace algunos días Laura Zapata fue entrevistada por el fallecimiento -el 18 de marzo- de Nicandro Díaz, pero gran sorpresa causó que entre sus declaraciones reveló que su hermana, la cantante Thalía, había sido novia del productor de telenovelas: “Él de alguna manera tuvo así como un leve romance con Thalía, entonces tuvimos cercanía. Que Dios lo bendiga, que Dios lo acompañe, lo reciba en su santa gloria y que siga haciendo telenovelas desde donde está”.

Poco después Yolanda Andrade (quien es buena amiga de Thalía) dio su opinión sobre las declaraciones de Laura, y muy seria, dijo: “Mira Laura, ¿qué puedes esperar de una mujer como tú, con ese comentario? Te pedí por favor una vez que te tomaras un té de resignación y te sentaras a ver los éxitos de tu hermana. Hazme caso, te conviene. ¿Sabías que su mamá no la quiso? Yo creo que ella tiene tristeza en su corazón. Mucho odio, mucha envidia, mucho todo. Saliste más corriente que yo y vulgar que yo.

“¿No nos dijo a todos los mexicanos hu*****? H****** tú, y como ya no te mantienen…Bueno, fue un detallón el de Laura. ya que anda recordando romances. Yo me acuerdo que ella tuvo un romance, bueno, dos: uno con una actriz, en esas novelas que hacía, y otra, cantante. Una se acaba de morir hace poco, que en paz descanse, y la otra está bien vivita”.

