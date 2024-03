Actores y actrices recuerdan al productor Nicandro Díaz en las redes sociales

El 18 de marzo falleció el productor mexicano Nicandro Díaz, tras sufrir un accidente en Cozumel. Ahora, muchos actores y actrices que trabajaron con él en telenovelas han recurrido a sus redes sociales para expresar sus condolencias. Asimismo, han recordado sus experiencias en los foros, calificándolo como un gran ser humano, muy profesional y talentoso. Aquí una muestra de los emotivos mensajes:

Gabriel Soto

Gabriel Soto, quien protagonizó la telenovela “Mi Camino Es Amarte”, producida por Nicandro, escribió: “No puedo creer esto. Estoy completamente en shock y con un profundo dolor por tu partida querido Nic. Justo acabábamos de vernos el jueves en este nuevo proyecto de teatro….Siempre siempre creíste en mí, fuiste de los primeros productores que me dieron oportunidad en los inicios de mi carrera, pero sobre todo nos hicimos grandes amigos en el camino 💔”.

Eduardo Yáñez

Eduardo Yáñez llevó el rol estelar en “Golpe De Suerte”, la última telenovela que Díaz produjo. El actor publicó fotografías y un video grabado cuando le celebraron su cumpleaños durante un descanso en las grabaciones del melodrama: “Nos vemos pronto hermano !”

Marjorie de Sousa

Marjorie de Sousa hizo una carrera internacional gracias a que Nicandro Díaz la seleccionó para uno de los papeles principales en la telenovela de 2012 “Amores Verdaderos”. Ella publicó muchas fotos recordando a su amigo, y escribió. “Nooo quiero y no quiero y no 🥺tú no. Mi Nic te acabo de ver, teníamos planes, siempre estabas ahí y siempre me impulsabas 🥺🥺🥺 tú creíste en mi cuando nadie😞 me trajiste de vuelta a este hermoso país y me regalaste grandes personajes, también tu amistad, vivimos tantos momentos bonitos y otros no tanto, pero siempre estábamos ahí, eras un gran amigo y protector. Nunca imaginé que podía escribir esto 😞 te amo hasta donde estés mi querido amigo Nic 💔hasta siempre🥺🥺🥺😞😞😞😞”.

Gaby Spanic

Gaby Spanic dio las gracias a Nicandro por tantas buenas experiencias en las telenovelas en las que trabajaron juntos, y lo recordó así: “Un ser extraordinario ! Todavía no puedo aceptar su muerte. Lo voy a extrañar con todo mi corazón. ¡Me duele el alma! Gran amigo, Gran jefe. Siempre dispuesto, con una sonrisa en su boca..Te abrazo mi Nic, y donde quieras que estés, estoy segura que mi señor Jesucristo, te tiene con el! Mis condolencias a familiares y amigos! Te voy a extrañar”.

Sebastián Rulli

Sebastián Rulli era gran amigo de Nicandro Díaz, y resaltó que el productor vio que tenía el talento necesario para llevar el protagónico en una telenovela: “Hoy hemos perdido a un gran ser humano, un nombre indiscutiblemente icónico en el mundo de la televisión, ha dejado un vacío imposible de llenar en nuestros corazones. Nicandro fue el primero en ver en mí un potencial aún sin explorar, otorgándome la oportunidad de protagonizar y abrirme camino en esta compleja pero apasionante carrera. Pero más allá de su visión profesional y su innegable talento, fue su humanidad lo que verdaderamente lo distinguió. Como amigo, Nicandro emanaba una calidez y una sinceridad que englobaban todo lo que hacía, haciendo que cada momento a su lado fuera memorable. Lamento la pérdida, y celebro el privilegio de haberlo conocido, de haber aprendido de él y de haber sido parte de su excepcional viaje. Gracias por TODO! Vuela alto querido Nic! Hasta que nos volvamos a encontrar”.

Andrea Legarreta

La conductora Andrea Legarreta también lamentó el fallecimiento de Nicandro Díaz, y publicó una fotografía tomada cuando el productor fue invitado al programa “Hoy”. Ella también escribió lo siguiente: “Hace tan sólo 3 meses… Instantes inolvidables…Una dolorosa sacudida que nos recuerda que la vida no hay que tomársela tan en serio… Que debemos reír más… Amar más… Abrazar más… Hasta siempre adorado Nic!! Te vamos a extrañar mucho!! Gracias por todo!!” 🙌🏻🙏🏻🤍🕊️♥️

Érika Buenfil

Érika Buenfil trabajó con Nicandro en la telenovela “Amores Verdaderos”, que fue todo un éxito de ratings. Ahora lo recordó con una foto en la que aparecen durante una reunión, y la acompañó con el mensaje: “Querido amigo, gran productor, mi más sentido pésame. Descanse en paz”.

Paty Manterola

Paty Manterola tuvo un papel importante en la telenovela “Destilando Amor”, y agradeció a Nicandro el haber confiado en ella: “Qué triste noticia caray 😢😢😢 Vuela muy alto querido Nicandro Díaz 🕊️ Siempre estaré muy agradecida contigo por haberme dado la oportunidad de antagonizar en Destilando Amor. 🙏🏼 Un abrazo muy muy fuerte a todos tus familiares y amigos”. 🤍

Chantal Andere

La actriz y cantante Chantal Andere conoció a Nicandro Díaz desde que éste comenzaba su carrera, y trabajó con él en varias telenovelas. Ahora recordó a su amigo con un emotivo mensaje: “Estoy sin poder asimilar la noticia de tu partida. Te conocí en la novela MARIMAR como asistente de producción. Después te convertiste en un exitoso productor y me diste grandes proyectos. Hace una semana hablamos por teléfono para ver si coincidíamos en el próximo. Cuando me llamaste para hacer DESTILANDO AMOR, te dije que no porque estaba haciendo la gira del musical CABARET. Te dije que estaba muy cansada y me dijiste; pues a tomar vitaminas porque tú serás MINERVA MONTALVO. Gracias por insistir y hacerme parte de esa gran historia. Después hicimos EL BIEN AMADO y MI FORTUNA ES AMARTE. Gracias NIC por ser el productor con quien cualquier persona quisiera estar. Por tu profesionalismo, respeto, cariño, y por ser ese jefe que cualquier persona añora. Mis condolencias a tu familia, amigos, colegas, y a tu amado equipo de producción. Gracias por ser un amigo siempre. Te quiero por siempre y estaré eternamente agradecida por tus palabras de admiración hacia mi persona y a mi mamá. ❤️🕊️🙏🏻

Marlene Favela

Marlene Favela fue una de las primeras personas en recurrir a su cuenta de Instagram para compartir su dolor por el fallecimiento de Nicandro Díaz, con quien trabajó en varios proyectos: “Mi alma está llorando querido amigo, no tiene ni un mes que te vi, que nos abrazamos y nos deseamos tantas cosas lindas! Se me apachurra el corazón al ver que la vida es tan frágil! Vuela alto mi Nic, que tu regreso a casa esté lleno de luz. Gracias por todas las oportunidades que me diste, vivirás siempre en mis recuerdos y rezaré mucho para que los tuyos encuentren alivio. 🙏🏼❤️ Te quiero por siempre mi paisano favorito!!!”

