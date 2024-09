Biden firmó una orden para promover trabajo digno y derechos sindicales

El presidente Joe Biden firmó el viernes en Michigan una orden ejecutiva a favor de los trabajadores, haciendo uso de sus poderes administrativos para promover buenos empleos, defender los derechos laborales, promover los sindicatos y los beneficios para los trabajadores.

“Un trabajo es mucho más que un salario. Se trata de tu dignidad, de tu lugar en la comunidad”, dijo Biden en el acto en Ann Arbor, Michigan, en el que firmó esa orden ejecutiva, donde subrayó que su Administración “pone a los trabajadores primero” e invierte “en todos” ellos.

“La idea de un buen empleo –uno en el que puedas criar a una familia, que no te obligue a salir de tu ciudad natal, que no requiera un título universitario– es el eje de mi visión para hacer crecer nuestra economía. Desde que asumí el cargo, hemos creado 16 millones de empleos y aún no hemos terminado”, afirmó el presidente Biden en X.

La Casa Blanca indicó en una hoja informativa que la llamada orden ejecutiva de “Buenos empleos” ordena a las agencias federales, en medio de una ola de gasto gubernamental reciente para impulsar la infraestructura y la manufactura, priorizar los nuevos estándares laborales, incluido el reconocimiento voluntario de los sindicatos y los proyectos que brindan beneficios como cuidado infantil, seguro médico y licencias pagadas.

La orden ejecutiva tiene el objetivo de impulsar empleos bien pagados y permitir a los trabajadores la oportunidad “libre y justa” de afiliarse a un sindicato.

Según destacó la Casa Blanca, invertir en los trabajadores estadounidenses es fundamental para hacer crecer la economía de manera equitativa y resiliente, aumentar la competitividad de la nación y garantizar la seguridad económica del país.

Y recordó que la Administración Biden ha promovido estándares laborales para garantizar una competencia justa, estabilidad y eficiencia en proyectos que cuentan con apoyo federal, pero subrayó que esas herramientas pueden y deben ser empleadas de forma más amplia.

A la hora de seleccionar proyectos que vayan a recibir ayuda federal, según la nota, se insta a las agencias gubernamentales a priorizar planes que promuevan una relación positiva entre los trabajadores y la dirección, salarios dignos y beneficios para la seguridad económica de la plantilla, como días de baja pagados.

Ejemplos de esas buenas prácticas son iniciativas que contemplen acuerdos de negociación colectiva y de beneficios comunitarios y neutralidad por parte del empresario respecto a la organización sindical.

Se estimulará también a proyectos que combatan la discriminación que limita a las minorías la contratación en empleos altamente remunerados y que ofrezcan una formación de calidad, así como que protejan la salud del personal.

