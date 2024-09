Luego de varios meses de dimes y diretes con respecto a la vida amorosa del cantante Cristian Castro, todo parece indicar que finalmente encontró la paz junto a su pareja Mariela Sánchez. De hecho, la pareja estaría tan segura de esta nueva oportunidad que no descartan en dar el siguiente paso y llegar al altar.

De acuerdo con lo dicho por el intérprete de “Azul” durante una charla con la revista “Hola!”, si bien su deseo de casarse con la argentina es grande, busca afianzar su relación antes de jurarse amor eterno.

“Me quiero casar con Mariela, voy a intentar primero hacer un ambiente de estabilidad que eso es lo que queremos y crear un día a día“, contó a la reconocida publicación.

Verónica Castro opina sobre la reconciliación de Cristian y Mariela

Al ser cuestionado sobre las cualidades que lo hicieron enamorarse de Mariela Sánchez y descubrir que es la mujer con la que quiere pasar el resto de su vida, Cristian Castro no tardó en deshacerse en halagos hacia la profesionista.

“Se me desbordan muchas cosas por ella, es muy atractiva, me atrae muchísimo, me siento enamorado, quiero que me quiera rápido“, declaró para luego dejar saber que este habría sido el motivo de su primera ruptura.

Cristian Castro quiere llegar al altar con Mariela Sánchez

“Quiero se enamore rápido de mí, por eso es que vinieron los primeros problemas en nuestra relación y por eso nos separamos al principio quizá yo quería que me quisiera demasiado ya, como si fuera mi abuela“, explicó.

Para finalizar, el hijo de Verónica Castro insistió en que estas diferencias han quedado en el pasado y actualmente se encuentran disfrutando de esta nueva etapa en su relación. Y vaya que su felicidad ha traspasado las pantallas de las redes sociales, donde la parejita se ha encargado de compartir fotografías y videos donde su complicidad queda al descubierto.