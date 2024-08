Verónica Castro opina sobre la reconciliación de Cristian y Mariela 

Uno de los nombres que mayor atención atrajo tras darse a conocer la reconciliación entre Cristian Castro y la argentina Mariela Sánchez. Se trata de su madre, la primera actriz Verónica Castro, quien recientemente rompió el silencio sobre este tema y dejó más que clara su postura ante la decisión de su único hijo.

En una entrevista exclusiva con el programa “Ventaneando”, la reconocida conductora se mostró comprensiva con el intérprete de “Azul” y prefirió no juzgar, pues sabe que lo hizo en nombre del amor.

“Volvió, pero qué le vamos a hacer, el amor es así. Cómo lo voy a tomar, ¿quién no se equivoca en el amor? Todos nos equivocamos en el amor, yo creo que todos estamos equivocados y llega un momento en el que decimos: ‘Dios mío, la regué’, yo misma la regué cuántas veces, no tantas porque no fui de muchas veces en mi vida, pero sí me equivoqué“, compartió ante las cámaras del programa.

Si bien Verónica Castro reconoció que la polémica protagonizada por Mariela Sánchez no fue de su agrado, prefiere enfocarse en la felicidad que representa para su hijo estar enamorado y en una relación.

“Ellos decidieron regresar, será porque algo les quedó pendiente o tienen muchas ganas, porque sí estuvo feo el asunto, pero yo no soy nadie para meterme. Yo, mientras vea a mi hijo bien, o él me diga que está bien, lo menos que puedo hacer es quedarme calladita, tranquila, y pedirle a Dios que le vaya muy bien y que esté contento y que esto funcione, y si dura qué bueno, y si no, también, pero que no le duela, que no sufran los hijos, es lo que queremos todas las mamás”, complementó.

Bajo esta misma tesitura, Castro indicó que “no soy Dios para perdonar, pero sí hay muchas cosas que sanar ahí porque estuvo feo, un asunto muy desagradable”.

Para finalizar, la famosa reveló que la pareja ya se acercó a ella para intentar limar las asperezas y retomar la buena relación que tenían antes de la polémica: “Estaban muy apenados los dos, hablaron y me buscaron inmediatamente y pues es lo que yo les decía, no tengo nada qué decir: ‘No tengo ni vela en ese entierro’, solamente que les vaya bien, que sean felices, que estén contentos”.