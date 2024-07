Verónica Castro aseguró que Cristian Castro no la visitado luego de su cirugía

Pese a ser madre e hijo, Verónica Castro y Cristian Castro no tiene la mejor relación. De allí, que era de esperarse que el cantante de “Azul” no haya ido a ver a la actriz tras su reciente cirugía de hombro.

En una entrevista con Ventaneando, la actriz reveló que tiene mucho tiempo sin ver a su hijo. “Cristian sé dónde anda”, dijo.

“Estuvo quedándose (en mi casa de la Ciudad de México). Lo último que supe es que estaba viendo lo de su disco en Miami (Estados Unidos); espero que esté ocupado en eso “, agregó.

A diferencia de Cristian, Michel, el hijo menor de la actriz, si está pasando tiempo con ella tras su operación. “Por supuesto, Michel viene, me da sus vueltas cada que puede, ahora sí que está pendiente hasta donde se puede”, contó.

Sobre su recuperación, Verónica dijo que realiza terapia de movilidad casera para recuperarse. “Estoy tratando de mover, con unos ejercicios, lo más que se pueda el brazo, el hombro, pero es complicado”, aseguró.

¿De qué operaron a Verónica Castro?

La semana pasada, Verónica Castro fue operada de urgencia en el hombro. En ese momento, Michel Castro, hijo menor de la actriz, estaba bien.

“Televisa Espectáculos consultó a Michel Castro, hijo de la también conductora, y a través de un mensaje de texto, el hijo de Verónica Castro respondió lo siguiente: ‘Ya está en su casa, todo bien, Fue una operación en su hombro, sencilla, muchas gracias por su preocupación’”, dijeron en el el canal de noticias ForoTV.

Esta semana, la actriz contó en el programa Ventaneando que se sometió a la cirugía luego de sentir por un tiempo un dolor extraño en el hombro.

“Hubo un dolor medio raro que traía yo en el hombro, a lo mejor algún movimiento que hice y no me di cuenta, y bueno, dicen que el hombro es medio pesado, porque tiene muchos ligamentos y muchos huesitos, muchas articulaciones, y es complicado. Entonces pues había que operar”, dijo Castro.

En el programa, le preguntaron si su dolor tenía relación con la caída que sufrió de un elefante hace 20 años en el programa Big Brother, la actriz dijo que sí.

“Sí, tiene que ver todo con el jalón del elefante, porque tuvieron que hacer primero lo de las cervicales para poderlas, digamos tratarlas, y poder meter la camarita para hacer la limpieza de todos los huesitos en el manguito rotador, y en el hombro y todo eso. Todo tiene que ver, porque pues obviamente cuando te pasó algo tan fuerte, tan grave, pues todo tiene consecuencias, y a la edad, que no ayuda nada”, respondió.

Verónica también informó que la intervención fue muy rápida y estuvo poco tiempo en el hospital: “Nada más un día. En la mañana fue la primera operación. Las dos fueron anestesias generales; la segunda ya por la tarde, y ya por la noche salí. Fue rápido todo. El doctor me dice que nada más debo estarme cuidando y estar checando que se me quite la molestia, pero no se me ha quitado la verdad, sigo con dolor”.

