Verónica Castro habla de Yolanda Andrade y Raúl de Molina le critica las canas

La actriz Verónica Castro fue interceptada por las cámaras del show de Univision El Gordo y La Flaca. Ahí, ante la reportera, habló de su buen estado anímico, de sus condiciones de salud y de la también actriz Yolanda Andrade.

“Estoy muy bien. Estoy muy contenta. Vengo en mi sillas de ruedas porque, como saben, he tenido muchas operaciones y mis piernas, pues, no me dan mucho ni para caminar, ni para correr,” dijo la mamá de Cristan Castro.

Verónica Castro ambién se refirió al trabajo: “No estoy haciendo nada porque creo que no me han propuesto nada. Televisión no, cine, sí“. Por supuesto, la reportera de El Gordo y La Flaca no perdió la oportunidad de preguntarle por Yolanda Andrade, y de si ha habido algún tipo de disculpas entre ellas o algo por el estilo

“Yo no tengo nada que perdonar, ni soy Dios para perdonar. La que tenga que pedir perdón, pues que lo pida. Pero yo no tengo nada que perdonar”, aseguró Castro.

En cuanto estaba molesta con Andrade o no, dijo para Univisión y de una manera muy serena, que no hay rencores con Yolanda Andrade.

“No lástima, pero eran bromas en su mal momento y en su mal tiempo, pero está bien. Las cosas hay que tomarlas de quien vienen. Si es de una bromista, pues se toman de una persona bromista”, aseguró Verónica Castro.

De la delicada salud que en los últimos meses ha tenido Yolanda Andrade, dijo algo le habían comentado sobre esto y también envió un mensaje a su ex amiga: “Mira yo siempre bendiciones para todo el mundo”.

¿Por qué Verónica Castro se molestó con Yolanda Andrade?

Recordemos que en el pasado, Yolanda Andrade hizo comentarios sobre si ellas dos habían tenido una relación de pareja. Incluso llegó hablar que se habían casado en una especie de boda, pero esto no llegó a estar muy claro. No se sabe si realemnte se llevó a cabo o si fue algo “simbólico”. Tampoco si, de plano, ocurrió.

El hecho es que, en su momento, parece que Verónica Castro no estuvo feliz con estas declaraciones. El tiempo corrió. Ambas han tenido que batallar con diferentes achaques de salud.

Ahora la mamá de Cristian Castro ha dejado claro que, al menos de manera pública, no hay rencores entre ellas. Hasta el momento de cierre esta nota, Yolanda Andrade no había hecho comentario alguno en respuesta a las declaraciones de Castro.

Castro también habló de sus nietas y de lo guapas y grandes que están. También de si viene otro en camino.

Raúl de Molina critica de las canas de Verónica Castro

El que sí comentó sobre cómo luce Verónica Castro fue Raúl de Molina. Con el buen humor y la honestidad que lo caracteriza, el conductor de El Gordo y La Flaca dio su apreciación sobre las canas de la actriz. Incluso, llegó a admitir que a él mismo se lo pintan.

“Yo no sé por qué las mujeres dejan de teñirse el pelo. Algunas gentes dejan de hacerlo. Yo creo que, si se llega a teñir el pelo tanto rubio o pelo oscuro, luciría mucho mejor que cuando las mujeres se dejan ya así las canas”, aseguró “El Gordo”.

Además, le pidió a Lili Estefan que no copie el estilo canoso: “No. Eso no luce bien. Yo espero que tú nunca dejes de teñirte el pelo. Y yo espero que yo nunca me deje de teñir el pelo tampoco. A mí me oscurecen el pelo. ¡Claro que sí! Porque si no tuviese muchas canas. Aunque las canas en los hombres dicen que lucen bonitas. Me parecería a Clooney (George)”.

Por último, Raúl de Molina sentenció con su rechazo rotundo a las canas de Verónica Castro: “Si hubiese teñido el pelo, hubiese lucido más joven porque tiene solamente 71 años”.

