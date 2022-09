Yolanda Andrade recuerda el día que viajó a París para declararle su amor a Verónica Castro: “Aquí estoy, te amo”

Aunque han pasado tres años desde que Yolanda Andrade destapó el romance que vivió con Verónica Castro sigue siendo un tema controversial para ambas famosas; sin embargo, la actriz sinaloense recordó el día en que viajó a París para declararle su amor a la madre de Cristian Castro.

En entrevista con Isabel Lascuraín para su canal de YouTube ‘Abre la caja de…’, Yolanda Andrade habló nuevamente del romance que sostuvo con Verónica Castro hace más de 20 años, revelando que la presentadora de 70 años provocó que hiciera una verdadera locura por amor.

Y es que, de acuerdo con la conductora de ‘Montse & Joe’, viajó a Europa solo con el objetivo de buscar a Verónica Castro para intentar reconciliarse porque se habían peleado, por lo que al no saber en qué hotel se encontraba comenzó a buscarla.

“Fui a buscar Verónica (Castro) a París y me bajé del avión, la empecé a buscar y la encontré. No me dijo en qué hotel estaba ni dónde estaba, porque nos peleamos. Yo llegué con mi maletita y estuve (buscándola) por las calles, gracias a Dios la recepcionista era una argentina y como ya nos habíamos quedado en ese hotel en otra ocasión, le dije: Vengo a buscar a Verónica Castro“, recordó.

Confiesa que esta ha sido lo más loco que ha hecho por amor, pero valió la pena cuando finalmente la encontró y pudo declararle su amor.

“No puede ser que haya viajado hasta allá 14 horas, sin saber dónde estaba, con la pura corazonada, fue bien loco. Es lo más emocionante y bonito que he hecho por amor, ir a buscarla para decirle: ‘aquí estoy, te amo'”. Yolanda Andrade

Fue en septiembre de 2019 cuando la originaria de Culiacán, Sinaloa, reveló durante una entrevista con el programa ‘Primer Impacto’ que se casó con Verónica Castro, a quien siempre cuidó “en todos los aspectos, en la salud, y en la enfermedad y en la alegría”.

En aquel momento confesó que le dolieron las declaraciones de la presentadora, quien negó sus preferencias sexuales, además de la relación que ambas vivieron hace más de dos décadas.

“Ya escuché que ya no me quieres, pero yo si te quise mucho, y sí duele porque mira cómo acabamos. Eso pasó hace 20 años y nunca me imaginé que algo tan bonito fuera a terminar en un chisme tan corriente“, expresó.

