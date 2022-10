Según Gustavo Adolfo Infante, Yolanda Andrade sería capaz de revelar fotos de su boda con Verónica Castro

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la supuesta relación entre Yolanda Andrade y Verónica Castro, y parece que no se ha terminado esta conversación. A más de tres años desde que ocurrió la primera declaración sobre el tema, según el periodista Gustavo Adolfo Infante, las pruebas de esta unión entre las celebridades podrían estar muy cerca.

Fue en el programa “De primera mano” donde el comunicador habló sobre esta posiblidad en la edición de este jueves. En medio de una entrevista al actor Marcos Valdés sobre las acusaciones que se ha hecho sobre Verónica Castro de haber sostenido conversaciones sexuales con menores de edad, fue que Infante habló sobre el tema.

Valdés respondió indignado ante la situación y aseguró que la actriz merece mucho respeto por su trayectoría y no deberían crearse rumores como estos. “Hay artistas que son intocables. Ella es la representante más maravillosa que teneos en el mundo, junto con Lucía Méndez… no pueden estar inventando estupideces porque estén ardidos, habrá gente ardida, habrá gente a la que no la pelaron y por eso están así“, dijo.

El actor llegó a hacer una comparación sobre la popularidad de la expresentadora de ‘Mala noche no’ con el alcance que tuvo Vicente Fernández, y especificó que su medio hermano Cristian Castro sigue apoyando un 100 por ciento a la actriz y confía en que el escándalo no tendrá mucha más vida en el ojo público.

Cuando la entrevista culminó, los conductores de ‘De primera mano’ hablaron más sobre las declaraciones de Valdés. Gustavo Adolfo Infante confesó estar en desacuerdo con lo que expresó el actor, porque cree que la trayectoria artística de Verónica Castro no debería ser un obstáculo para criticar los malos actos que haya o no cometido.

Seguido de esta información, el presentador habló sobre un reciente mensaje que Yolanda Andrade envió a Verónica Castro sobre este tópico. Luego de especificar que la conductora había llegado a comentar en Instagram sobre la primera actriz en medio de un texto en el que hablaba de las mentiras, Gustavo Adolfo Infante cree que las pruebas de la supuesta boda entre ambas están por llegar.

“No sé por qué siento que Yolanda está a punto… es un pensamiento mío, una persepción, una idea… que Yolanda está a punto de mostrar las fotografías de Holdanda, de la supuesta boda“. Seguidamente, los otros conductores de ‘De primera mano’ aseguraron que las últimas publicaciones de Andrade podrían ser una manera de preparar el terreno para revelar estas imágenes.

También te pueden interesar:

–VIDEO | Laura Zapata estalla contra Yolanda Andrade por difamar a Verónica Castro

–Verónica Castro alista demanda contra las difamaciones sobre supuesto acoso a menores

–Comentan que fanática de Yolanda Andrade intentó desprestigiar a Verónica Castro

–VIDEO: Sofía Castro no quiere que le pregunten nada sobre el escándalo de su tía Verónica Castro