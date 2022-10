VIDEO: Sofía Castro no quiere que le pregunten nada sobre el escándalo de su tía Verónica Castro

La actriz y conductora mexicana Verónica Castro fue señalada por supuestamente haber mantenido conversaciones inadecuadas y compartir contenido para adultos con chicas menores de edad. Desde entonces, ha habido declaraciones de su parte negando las acusaciones, así como nuevos señalamientos de haber compartido fotos íntimas de Gabriel Soto.

Desde entonces, personalidades como su hermano José Alberto “El güero” Castro se han pronunciado al respecto y tras ser cuestionado declaró que se le hace un tema que no vale la pena responder, pues no tiene nada que decir al respecto. Sin embargo, la situación sería muy diferente con su hija y sobrina de la Vero.

Desde hace tiempo, existe la creencia y rumores de que Verónica Castro mantiene una mala relación con su ex cuñada, Angélica Rivera, y su sobrina Sofía Castro, así lo señalaron en el programa “Sale el sol”. Cuando se le preguntó al respecto de la polémica de su tía, no dudó en mostrar su postura ante la situación.

A pesar de que Verónica Castro es hermana de su padre, Sofía Castro no es muy cercana a su tía. Por ello, su respuesta ante la polémica de la que se le acusa ha causado diversas reacciones si hay una mala relación entre ambas, pues mostró una rotunda negativa a hablar de ella. En un aparente rechazo y apoyo a Verónica Castro.

?No voy a hablar absolutamente de ese tema. Me voy a mantener súper al margen porque es un tema muy delicado en todos los aspectos. Yo hablo y digo lo que siento, lo que es, la verdad de las cosas de mi familia y tan, tan. No me meto en detalles porque también no voy a estar hablando de la familia y su vida porque tampoco me corresponde? SOFÍA CASTRO

Algunos consideran que su respuesta fue evasiva y no quiso mostrar apoyo alguno a su tía, negar o respaldarla. Aunque también pudo deberse para no dar más de qué hablar sobre el tema hasta que no se aclare la situación. Verónica Castro se defendió y niega ser culpable de lo que le acusan. Sin embargo, no hay pruebas de las supuestas reuniones virtuales que tendría con las menores.

