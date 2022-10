Yolanda Andrade reacciona a señalamientos en contra de Verónica Castro por supuesto acoso a menores

Tras el escándalo que surgió hace unos días en el que Verónica Castro fue señalada por mantener conversaciones inapropiadas con jovencitas menores de edad, Yolanda Andrade opinó sobre el comportamiento de la actriz y aunque asegura fue uno de sus grandes amores, en esta ocasión no la defendió de las delicadas acusaciones.

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, la conductora de ‘Montse & Joe’ habló acerca de los señalamientos a la madre de Cristian Castro, dijo que durante el tiempo que la conoció nunca no existió algún tipo de comportamiento extraño, aunque aseguró que “existieron otras”, las cuales prefirió no mencionar por tratarse de un tema delicado.

“Es muy delicado que los niños tengan comunicación con adultos cuando no es algo constructivo, cuando no son maestros. No sé qué tipo de plática existió o qué es lo que va a suceder, pero yo creo que no está correcto si los papás no lo saben”, explicó.

Además, resaltó que durante el romance que vivieron ella era varios años menor, con lo que volvió a despertar la polémica; sin embargo, nuevamente evitó hablar de más por lo doloroso que puede llegar a ser.

“Yo era 20 años menor que ella. El caso de menores de edad así se me hace bien doloroso y bien delicado. Es un tema que no podemos hablarlo así a la ligera porque no es un chisme, es algo serio“, agregó.

Destacó que en temas como este lo que realmente importa es el cuidado que deben tener los padres con lo que los niños están viendo y consumen dentro de las redes sociales.

Asimismo, comparó el caso con las acusaciones de acoso sexual contra Plácido Domingo, asegurando que muchas veces las grandes celebridades no son lo que aparentan.

“De pronto idolatramos a la gente y creemos que no son capaces de hacer cosas y uno nunca sabe si alguien se dedica al tráfico de órganos o los secuestros, o a lo que sea, no tiene nada que ver que sea figura del espectáculo, que cante bonito, ese tipo de cosas son bien delicadas y peligrosas”, dijo Yolanda Andrade ante la cámara de Berenice Ortiz.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que se trate de una campaña de desprestigio en contra de Verónica Castro, se puso del lado del periodista Jorge Carvajal quien fue el encargado de dar a conocer la información a través del canal de Youtube ‘En Shock, por lo que la presentadora afirmó que no hay precio para que alguien se pueda arriesgar a contar una cosa así.

“Yo no creo que sea capaz porque la credibilidad no tiene precio, la credibilidad se gana con tu trabajo, con los años, con el prestigio, el prestigio que tiene este carnal no tiene precio y yo lo avalo“, y finalizó pidiendo respeto para los periodistas que investigan porque precisamente se están arriesgando a exhibir a personajes que la gente idolatra, pero que a la hora de la hora dan cada sorpresa.

