Lili Estefan y Clarissa de Molina hacen de Shakira y Karol G. Raúl de Molina fue Peso Pluma

Lili Estefan y Clarisa Molina, conductoras del show de Univision El Gordo y La Flaca, han hecho gala de su buen humor. Ambas de recrearon el videoclip del éxito de las colombianas Karol G y Shakira “TQG“.

Y la verdad, hay que decirlo, ambas tienen unos dones increíbles en el baile. No es mucho lo que tienen que envidiarle a las estrellas de la música latina.

Con unos minivestidos y unos muy atrevidos movimientos, por supuesto en el marco del buen humor que las caracteriza, Lili y Clarisa inmitaron a Shakira y a su homóloga cantante de género urbano. Karol G. La cuenta de Instagram del programa de televisión estalló.

Además, Lili Estefan usó otros atuendos de Shakira que aparecen en su videoclip de “El Jefe“, donde se viste muy al estilo regional mexicano de rojo y látex de arriba abajo.

Raúl de Molina compitió con Lili y Clarissa e hizo de Peso Pluma

Pero “El Gordo” de la televisión no se quedó atrás. Se disfrazó de la estrella de regional mexicano, Peso Pluma. Con el particular corte de cabello, que identifica al intérprete de “Ella Baila Sola”, el conductor de El Gordo y La Flaca demostró que tiene el mismo sentido del humor que Lily y Clarissa. Además, se llenó el brillo y lujo por todos.

Al lado de Raúl de Molina, una Karol G con el atuendo televisión en una de sus presentaciones lo acompañaba. Esto, para dar entender sobre la última colaboración que hicieron las dos estrellas de la música “Qlona“. Mismo, que tiene hasta el momento de cierre de esta nota, 98 millones de reproducciones en YouTube.

Más disfraces de Halloween de El Gordo y La Flaca

Gelena Solano, corresponsal de El Gordo y La Flaca Nueva York prefirió escoger para este Halloween a Rosalía. Recreó uno de sus atuendos durante el “Motomami World Tour”. Sin duda alguna lució estupenda y muy divertida.

Para rematar, el corresponsal de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, no podía interpretar a otra persona más que al jugador del FC Barcelona Gerard Piqué.

Su nueva pareja, “Clara Chía Martí”, también estuvo representada en El Gordo y La Flaca y causaron sensación. Sobre todo porque llegaron montados en un mono patín. Cosa que hizo la pareja catalana cuando estaba todo el escándalo de separación entre él y Shakira.

Gerard Piqué, ex de Shakira y ex jugador del FC Barcelona, caminando con su novia Clara Chía Martín por las calles de Barcelona. Crédito: Zuma Press. | Grosby Group

Carlitos “El Productor” hizo de Tekashi 6ix9ine. Oscar Petit, uno de los reporteros de más trayectoria del programa de Univision, escogió al intérprete de “Las Leyendas Nunca Mueren” Anuel AA y lo hizo espectacularmente bien.

No cabe duda que, este show sabe como pasársela a la grande y celebrar Halloween de la mejor manera posible.

