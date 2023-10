Shakira confiesa que Carlos Vives la llamó a diario durante separación de Gerard Piqué

Después de que Shakira sorprendiera a uno de sus mejores amigos Carlos Vives durante su concierto en Miami al aparecerse en el escenario, se ha dado a conocer un video de una confesión que hizo la colombiana.

En el clip que se viralizó en las redes sociales, se ve cómo Shakira está a punto de montarse sorpresa en el escenario y confesó sobre Carlos Vives: “Ha estado en los momentos más difíciles de mi vida. Siempre me ha llamado para preguntarme cómo estaba, cuando me separé (de Gerard Piqué), todos los días, cómo estás. No puedo hacer menos”.

Esta sería la razón del por qué ella, quien no es nada improvisada, quiso darle esta pequeña sorpresa al intérprete de “La Tierra del Olvido”, durante su concierto en el Kaseya Center de Miami. El público enloqueció al ver a los dos colombianos juntos.

La entrada de Shakira al concierto de Carlos Vives

El público tenía una hora disfrutando de Vives. Llegó el turno del éxito del 2017 “La Bicicleta”. Mientras estaba concentrado, el público comenzó a gritar más fuerte. Él, explica después, que sentía que era parte del rumbo habitual del concierto.

Pero su amiga, Shakira, caminó hacia él y lo sorprendió. Sin ensayo, sin planificarlo y sin que nadie lo supiera. Asegura que jamás vio en la pantalla subir a la cantante al escenario. Para cuando cayó en cuenta, ya la tenía al lado.

Aun escéptico, ella lo persiguió y abrazó. Por supuesto, le siguió la cantada y la bailada. Mucha emoción entre los fans. Shakira saludó a Miami, la ciudad a donde regresó hace casi un año.

Carlos Vives habló de la sepración de Gerard Piqué y Shakira

Cuando apenas se daba a conocer la separación del exjugador del FC Barcelona, Piqué y Shakira, Carlos Vives fue consultado por la prensa en varias oportunidades. Las fotos de la nueva novia del catalán Clara Chía Martí le daban la vuelta al mundo.

En un evento social, el colombiano expresó su tristeza y admitió que Shakira atraviesa un momento muy difícil. La intérprete del “Waka Waka” tenía un perfil bajo y quería desaparecer de la prensa.

Consultar a sus amigos cercanos podía dar un poco luces de cómo se encontraba ella para ese momento. Cosa que después ha dejado aclarado en sus canciones.

“Sabía que estaba triste, así que le mandé un beso y me dijo: -Estoy triste-. Sí, claro que siento su tristeza y ella también. Este es un momento muy difícil”. dijo para su momento Carlos Vives sobre una conversación muy breve que mantuvo con Shakira.

Carlos Vives y Shakira en un concierto por Colombia en 2008. Crédito: Mauricio Duenas | AFP / Getty Images

Carlos vives también opinó de Gerard Piqué

Del presidente de la Kings League, Carlos Vives no dijo mucho. Compartió una opinión más bien positiva sobre el exfutbolista. ““Sí lo conocí. Una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre fue muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo”, aseveró.

Por supuesto, esto también fue tomado muy bien y educado por el lado de los fans de Piqué y Clara Chía. La buena noticia es que ahora parece que nadie está triste.

El catalán tiene su relación con su novia y Shakira goza de un éxito inaudito y en compañía de amigos y sobre todo, de sus hijos Milan y Sasha.

