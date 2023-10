Padres de Clara Chía no quieren al ex de Shakira, Gerard Piqué. Ella no les habla

La felicidad de Clara Chía Martí y Gerard Piqué ha quedado en entredicho, después de las entrevistas que diera Jordi Martin recientemente a varios medios de comunicación. En las mismas asegura que el ex de Shakira es de todo, menos aceptado por los padres de su novia.

La supuesta felicidad que han mostrado Clara Chía Martin y Gerard Piqué en redes sociales o cada vez que un paparazzi les publica una foto, parece no ser del todo cierta.

Jordi Martín, corresponsal del show de Univision, El Gordo y La Flaca y además paparazzi, que tiene más de 12 años cubriendo todos lo que sucede alrededor de ellos y Shakira, ha hablado sobre la verdadera relación que hay con los padres de la joven.

A través de las pantallas del Canal de la ciudad en Buenos Aires, Argentina, Jordi Martin dio una entrevista en la que habló que los padres y el tío de Clara Chía Martí. Dijo que no están nada felices y que el exjugador del FC Barcelona no es aceptado al 100% en esta familia.

¿Qué dice la familia de Clara Chía de Gerard Piqué?

Ciertamente, Jordi Martín había hablado de un encuentro que se dio en diciembre. Sin embargo, ahora confirma que, los padres de la trabajadora de Kosmos y su tío, le habían dicho a Piqué que no estaban muy seguros de esta relación. Sus hijos y el escándalo con Shakira eran más que motivo suficiente.

“Todos le dijeron a Piqué que dudaban de él, que no lo tenían claro por su pasado mujeriego… Los padres no quieren a Piqué y a Clara se lo han dicho; y Clara no va a dormir a casa de sus padres. Así que la información es correcta”, se le escucha decir al español.

Además, agregó: “La familia de Clara no quiere a Piqué. Clara no se va a casa de sus padres. Se va casa de la secretaria de Piqué. Con la que tiene clara una amistad muy buena. La relación entre Clara y sus padres está muy deteriorada”, sentenció al aire.

Jordi Martin sobre la novia de Piqué: “Clara Chía es mala persona”

Jordi Martí, también pone en duda la “bondad” y el papel de “víctima” que mantenido tanto Clara, como la familia y allegados del ex futbolista y presidente de la Kings League, como el propio Piqué.

El paparazzi y corresponsal de El Gordo y la Flaca hizo referencia también a la denuncia que la pareja hizo en su contra durante una entrevista a la revista TVNotas: “A mí la señorita Clara Chía no me da ninguna lástima porque para mí es una persona mala. Es una persona que alega daño psicólogo. Relacionado en mi caso. Alega intentos de suicidios. Alega muchísimas cosas en ese informe y la verdad, dan terror…”.

Además, mantiene que la joven no es “sana” ni para el ex de Shakira, ni para nadie: “Ella sigue diciendo que tiene fobia. A mí me da terror. Esa es ese tipo de mujer del que hay que huir y salir corriendo”, dijo Martin.

Clara Chía no comparte con Milan y Sasha, hijo de Gerard Piqué y Shakira

De esto se ha hablado mucho. Algunos dicen que la joven habría conocido a Milan y a Sasha. Sin embargo, Jordi Martin hizo referencia a esto y fue enfático con la información.

“Sé que hay uno de los dos niños que no quieren compartir con ella. No sé si es Milan o es Sasha… Al día de hoy, ni Piqué ha tenido intenciones de que la conozcan, ni Shakira tampoco”.

Además, volvió a recordar lo supuestamente mal que se expresa la novia de Piqué de Shakira: “Una mujer que se dirige en entornos de confianza a Shakira como -Esa vieja- No creo que a Shakira le haga mucha gracia, que sus hijos compartan espacio con una chica que habla así de su madre”.

Por último y para darle una buena estocada final, después de haberlo llevado a unos juzgados en Barcelona por supuesto acoso, Jordi Martin reveló cuál es la situación legal de esto.

“Ha seguido diciendo que tiene fobia, que tiene miedo. El juez le dijo señorita no. Así que, yo creo que el caso se archivará”. Esto, pues claramente las autoridades y, como Martin explica, el juez no ha visto signos de criminalidad.

No habría razón de alargar una medida cautelar de alejamiento, pues en tres meses, Jordi Martin no se ha acercado a Clara Chía Martí.

