Yailin La Más Viral está embarazada de Tekashi 6ix9ine, dice corresponsal de Univision

Jordi Martin, reportero de El Gordo y La Flaca, dio unas declaraciones para un programa en Colombia, en las que aseguró que Yailin la más viral se encuentra embarazada del rapero Tekashi 6ix9ine. Cosa que ya Lili Estefan había confirmado en el show. Mismo que se encuentra en este momento en prisión en la República Dominicana.

Mientras ayer Yailin la más viral salía en Instagram a decir que ella no había sido agredida y que no estaba separada, hoy Jordi Martín ha dicho que la Chivirika está embarazada. Recordemos que, hace en menos de un año, dio a Luz a su hija Cattleya, que tiene con el cantante de género urbano y archienemigo del rapero, Anuel AA.

“Hace unos días se pone en contacto conmigo el entorno de Yailin, una íntima amiga suya y es la misma persona que hace unos meses me dijo que Yailin estaba con Tekashi… Me dice que Yailin está embarazada de Tekashi. Yailin no nos va a poder desmentir porque es una tontería. La barriga no miente, la barriga va a seguir creciendo“, dijo Jordi Martin, reportero de la cadena Univision.

Yailin la más viral dice que no es agredida por Tekashi 6ix9ine

Yailin la más viral, ayer, presumió un tremendo escote. También dijo que: “Iba a salir de esto” junto a Daniel Hernández, conocido como Tekashi 69. ¿La verdad?, no se le ve ningún cambio físico. Negó golpes de parte del rapero.

Hasta el momento de cerrar esta nota, ni la intérprete de “Narcisista” y mucho menos el de “Gooba”, habían emitido comentario alguno del posible que bebé que vendría en camino.

Niegan libertad a Tekashi en medio de rumores de embarazo de Yailin

Tekashi estuvo el día de hoy presentándose en un juzgado en República Dominicana. La jueza a cargo le negó la libertad y el rapero de origen mexicano fue devuelto a la cárcel.

En varias de las imágenes de alguno de los reporteros e influencers que secuestran en ese lugar, se pudo ver al cantante sin sus acostumbradas trenzas o cabellera de colores. En algunas ocasiones cubriendo su rostro mientras era trasladado entre el juzgado y el auto.

Ayer se pudo conocer que, supuestamente, el mismo estaría tratando a hacer una negociación interna con los productores de Diamond la Mafia, que estaban trabajando con Yailin la más viral y que fueron golpeados, en teoría, por el rapero y grabado en video por las cámaras de seguridad.

Este productor de género urbano dijo también que tienes pruebas, grabaciones y conversaciones en las que Yailin evidencia que sabía de las supuestas agresiones de Tekashi69 a los productores.

Esto, a propósito de que hace unos días, la ex de Anuel AA dijo que ella desconocía que esto estuviese pasando. Diamond La Mafia dijo que se sentía decepcionado. También aseguro en el programa de Univision, Despierta América, que tenía estas pruebas por si lo querían difamar.

Todo indica que la pareja de “colaboradores” están teniendo un momento muy activo en los titulares del entretenimiento. Habrá que esperar a ver en qué termina todo esto del posible embarazo, la encarcelación de Tekashi 6ix9ine y qué va a pasar con la custodia de Cattleya y las opiniones que aún no ha emitido Anuel AA.

¿Quién es Jordi Martin?

Jordi Martin es un paparazzi y reportero español y quien se dio a conocer a nivel mundial por ser uno de los que desató e hizo público el escándalo de las supuestas infidelidades de Gerard Piqué a Shakira. Ahora enfrenta también problemas legales con la pareja actual del exjugador del FC Barcelona, Clara Chía Martí.

La fotografía de Clara Chía en la revista Hola fue una exclusiva de Jordi Martín y recorrió el mundo. Además, muy probablemente haya sido la imagen más reproducida en los medios digitales en español y en otros idiomas también. El trabajo del mismo lo llevó a revelar todo lo que iba sucediendo y los pormenores de la polémica separación de Shakira.

Incluso, se ha llegado a comentar que es una de las personas que ofreció información valiosa al parte legal de la colombiana, cuando se estaban diputando la custodia de los niños.

