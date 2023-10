Con escote profundo, Yailin La Más Viral rompe el silencio sobre Tekashi 6ix9ine: “Yo estoy bien”

Yailin La Más Viral salió a desmentir estar en peligro. Desde que la policía de República Dominicana detuvo, después que el rapero Tekashi 6ix9ine se entregara, después de que este supuestamente hubiese agredido a unos productores y trabajadores de un estudio de Diamond La Mafia, la cantante de género urbano salió al paso por segunda vez.

Después del altercado publicó un video en Instagram para decir que ella no había sido agredida por su “colaborador” Tekashi 6ix9ine y que estaba bien. Es decir, Yailin la más viral lo liberó de las acusaciones de agresión hacia su persona.

“Bueno, mi gente, yo quiero hacer un comunicado de lo que está aconteciendo ahora mismo. Yo quiero acararles que yo no he sido ni verbalmente, ni psicológicamente. Yo estoy bien. ¿Me entienden? Y nada, las autoridades están trabajando. Esperemos que Dani salga pronto. Yo quería hacer este comunicado porque están diciendo muchas cosas que no es, como siempre. Yo no soy de estar hablando cosas a nadie de mi vida personal y estoy haciendo este video y última vez que hablo del tema”, agregó Yailin La Más Viral.

Asegura que el intérprete de “Trollz” no ha usado la violencia física en contra de ella, a diferencia de lo que dijo el productor Diamond La Mafia. Además, que hicieron público un supuesto audio también, donde supuestamente se escucha a una mujer pedirle que se detenga.

Yailin desmiente agresión física de Tekashi 6ix9ine

“A mí nadie me ha golpeado, a mí nadie me ha hecho nada. Y lo que viene es un saco de música y música. Estamos trabajando. Así que nada, que nos saquen de este problema. Esto es una porquería, no es nada. Esto, vamos a salir de esto“, dijo la ex de Anuel AA.

Mientras todo esto sucedía, ella presumía un profundo escote y una falda bastante corta. Justamente, al momento del supuesto altercado, Yailin la más viral se encontraba en el estudio haciendo música nueva. Todo esto, mientras termina su proceso migratorio y de papeles para volver a viajar a seguir trabajando en los Estados Unidos se completa.

Yailin La Más Viral ya había negado golpes de Tekashi 6ix9ine

No es la primera vez después de que se dio todo esto y de que se hicieron públicos los videos de la cámara de seguridad del estudio de música en República Dominicana, donde estaba Tekashi. En ese momento, Yailin la más viral también hizo una publicación, pero escrita a través de su cuenta de Instagram.

“Normalmente, no hago esto, pero estoy cansada de que la gente invente cosas sobre mí todo el tiempo. Estoy superbien, enfocada, trabajando para mi hija, mi mamá y mis fans. No estoy separada, ni estoy siendo abusada. Solo quiero trabajar en paz”, dijo la dominicana, dijo la Chivirika.

Ante eso, Diamond la mafia también dijo sentirse decepcionado por parte de su supuesta amiga y colega. “Mierd*, qué decepción, ahora me quieres hacer quedar mal”, dijo el también cantante de género urbano.

Tekashi 6ix9ine pudiese terminar preso varios años

El abogado de Yailin dijo que ambas partes están tratando de llegar a un acuerdo fuera de la vía legal, en la que ya están, desde luego. Por otro lado, varios de los podcasters de República Dominicana y algunas personas en la radio también hablan de que Tekashi 69 pudiese estar enfrentando cinco años de prisión por el nivel de agresiones.

Hay otros osados que han pedido también que se le incluya a la Yailin en la denuncia. Aseguran que ha pasado de ser una víctima a ser una cómplice de la supuesta agresión de Tekashi69 a los productores.

Lo cierto es que, hasta el momento de cierre de esta nota, no se sabe efectivamente cuál será el siguiente paso legal que va a tomar Daniel Hernández. Hasta que su abogado o alguno de los involucrados emita otro comunicado.

