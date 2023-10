Diamond La Mafia asegura que Yailin La Más Viral lo decepcionó al defender a Tekashi 6ix9ine

La madrugada del viernes 13 de octubre Diamond La Mafia denunció en un Live de Instagram que supuestamente Tekashi 6ix9ine llegó a su estudio de grabación en República Dominicana y golpeó, junto a otros hombres, a sus dos productores musicales. El artista también insinuó que Yailin La Más Viral fue golpeada por el rapero.

Después de que las declaraciones del cantante se hicieran virales, ‘La Chivirika’ se pronunció en un comunicado en el que se puede interpretar que defiende a Tekashi , lo que desencadenó la reacción de Diamond expresando sentirse decepcionado.

A través de sus ‘stories’ en la red social de la camarita escribió: “Mierd*, qué decepción, ahora me quieres hacer quedar mal”.

Captura de pantalla en Instagram: diamondlamafia.

Horas después de su primera historia, Diamond La Mafia escribió otro texto para dejar claro que está defendiendo a sus dos productores. En el segundo mensaje, muchos pudieran interpretar lo escribió molesto y usó sarcasmo sobre cómo les habría gustado a algunos que actuara ante el ataque que causó fracturas y heridas abiertas a los hombres agredidos.

Asimismo, invitó a Jorgina Guillermo -como es el nombre de pila de La Más Vira- a publicar pruebas de que no es maltratada y aseguró que él tiene las suyas, pero que prefiere no publicar para no dejarla mal ante la opinión pública.

“Si no defiendo a los muchachos estoy mal, ¡ok! Salgo en medios para defenderlo porque lo que pasó fue por mi culpa entonces estoy mal porque es por sonido. Sube pruebas, enseña todo, dicen que lo hice mal porque le estoy haciendo un daño, pero no subo pruebas para no dañarla tanto, entonces todo es mentira, es un invento. Soy un chota, rata y busca sonido, ¿cómo no lo sería? ¿Dejando todo así y que ellos se queden golpeados? Oh no, ya sé, que se quede en la calle y pase un problema muero yo o muere otra persona y entonces caigo preso, así es ¿De qué forma ganamos, gente?”, fue el mensaje de Diamond La Mafia.

Captura de pantalla en Instagram: diamondlamafia

¿Qué había dicho Diamond antes del comunicado de Yailin?

El primer señalamiento lo hizo en el en vivo que realizó en Instagram denunciando la golpiza en su estudio de música y señalando a 6ix9ine como responsable. En ese momento aseguró que Yailin también fue golpeada.

“Celándome con Yailin, yo con mi mujer aquí, partió a toodos mis productores porque yo me acabo de ir hace cinco minutos (…) Y agarró a Yailin por ahí también… Ella que me excuse, que me excuse porque le tengo cariño y de todo, y ella no quisiera que eso saliera a la luz. La agarró por ahí y la desbarató también”, dijo en parte de su en vivo en la red social de la camarita.

En una entrevista en ‘Alofoke Show Radio’ a Diamond reforzó lo que dijo en la transmisión diciendo que había visto a Yailin llorando en una videollamada después de la golpiza a los dos hombres.

Según el artista, Tekashi estaba con ella y la escuchaba decirle que ya frenara lo que estaba haciendo. Asimismo, le preguntaron si consideraba que ella podía estar en peligro junto a su actual pareja y él respondió que sí consideraba que la intérprete de ‘Narcisista’ estaba en riesgo.

