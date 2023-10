Videos de Tekashi 6ix9ine y productores de Yailin La Más Viral heridos y con sangre

Tekashi 6ix9ine parece estar metido en serios problemas esta vez, después de que un productor de un estudio en República Dominicana publicara videos de las cámaras de seguridad. Las imágenes muestran la supuesta agresión que hizo el exponente de hip hop a otros productores y personal del lugar donde se encontraba su pareja Yailin La Más Viral.

La Película.. llega Yailín y después llega Tekashi golpea el productor y a correr pic.twitter.com/HOV5v1QIPT — EL TOXICO RD (@eltoxicord) October 13, 2023

En varios de los videos, que además se han hecho virales en las redes sociales, se ve a Tekashi 6ix9ine y a un grupo de hombres entrar al recinto, casi todos con pasamontañas. También se ven retirarse del estudio corriendo.

Posteriormente, se dieron a conocer las imágenes de los caballeros heridos con golpes y heridas abiertas con sangre en la cara. Diamond La Mafia dijo que uno de ellos tiene varios fracturas en su rostro.

Justamente detalló cómo fue la supuesta agresión de Tekashi 69: “Yo venía bajando y ellos me preguntaron: -¿Dónde está Yailin La Más Viral?-… Yo creo que se fue. Él me dijo: -¡Ábreme el estudio!- Eran como 4 ó 5… Nada, procedieron a darnos golpes”, dice uno de los agredidos durante una entrevista.

“¿Qué te digo yo? No quería llegar hasta este término. Con los muchachos… No han debido agredirlos. Yo me acababa de ir hace cinco minutos. Yo estaba haciendo una composición para Yailin…”, dice otro de los productores durante la misma intervención.

Tekashi 6ix9ine ubicó a Yailin La Más Viral por GPS

Supuestamente, Tekashi 6ix9ine le dijo Yailin La Más Viral que estaba de viaje en Miami, pero la ubicó por el GPS y se le apareció en el estudio y es cuando todo esto sucedió.

Tekashi 6ix9ine habría golpeado a productores que estaban con Yailin La Más Viral por celos https://t.co/2RHk4HDe2v — La Opinión (@LaOpinionLA) October 13, 2023

No es la primera vez que se sabe de algún ataque de celos de Tekashi 69. En el pasado justo en un Live en Walt Disney World, el rapero hizo un reclamo “a manera de broma” sobre su pecho expuesto en la red social.

Pero también es cierto, que hemos visto al intérprete de “Gooba” y “Trollz” en diferentes eventos con La Chivirika. Ella vistiendo de manera muy provocativa y haciendo movimientos muy sensuales y él a su lado, sin ningún tipo de problema.

Pero lo cierto es que, esta vez hay unas pruebas y, si se hace alguna denuncia ante las autoridades, Tekashi 6ix9ine tendría que comprobar que esto no fue suscitado por su parte.

Además, también hay podcasters que están señalándolo de estar armando una mafia organizada en República Dominicana. Recordemos que, aunque esto no sucede en Estados Unidos, es algo que no le convendría, pues en otros momentos ha tenido problemas con la justicia.

Temen por Yailin La Más Viral y Catlleya ante Tekashi 6ix9ine

Por otro lado, a Yailin La Más Viral no le conviene este tipo de situaciones. Sobre todo cuando se encuentra o se encontraba, hasta el momento que se supo, en un debate por la custodia de su hija Catlleya, que tiene con Anuel AA.

¿Hay que darle la custodia de Cattleya a Anuel para salvarla de Yailin y sus líos con Tekashi?



Video completo: https://t.co/m4vQfBdvME#EstoNoEsRadio @jmartinezbrito pic.twitter.com/MVSOQ5GoqV — Esto no es radio (@estonoesradioTW) October 13, 2023

Incluso estos mismos conductores de medios de comunicación en República Dominicana aseguran que, tanto Yailin como su hija “podrían estar corriendo peligro en manos de Tekashi 6ix9ine”.

Ariel advierte que la vida de Yailin está en peligro, como demostró el lío que Tekashi le hizo a @DiamondLaMafia.



Aconsejó a los seguidores de la artista a enfocarse en su recuperación y que salga de esa relación tóxica, en lugar de ensañarse con comunicadores ¿estás de… pic.twitter.com/eMHJco2DXr — Esto no es radio (@estonoesradioTW) October 13, 2023

Volvemos a repetir, a diferencia de otras veces, esta no parece ser un caso de marketing y, de ser así, pues muy probablemente vayan a cargar con las consecuencias tanto de la prensa, como de los fans. Ciertamente, esta noticia ha preocupado sobremanera a sus seguidores.

Sobre todo, después de que se comenzara a correr el rumor también de que Yailin La Más Viral estaría embarazada de Tekashi. Recordemos que hace poco dio a luz a su hija con el archienemigo del rapero, Anuel AA.

Lo cierto es que, hasta el momento de cierre de esta nota, no ha habido un comunicado oficial de parte de los artistas.

