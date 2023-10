Diamond La Mafia dice que Tekashi 6ix9ine grabó golpiza a los productores y le mostró amenazándolo

Durante la madrugada del viernes 13 de octubre estalló una nueva polémica en la historia de Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine. En un Live de Instagram, el artista Diamond La Mafia acusó al rapero de supuestamente golpear a dos productores que estaban trabajando con ‘La Chivirika’ en un ataque de celos.

Luego de ese en vivo, la noticia y las imágenes de los dos agredidos ensangrentados comenzaron a hacerse viral en redes sociales, por lo que diversos medios de comunicación han establecido contacto con Diamond -quien resultó ileso y denunció en Instagram- y con los dos afectados para conocer detalles de los ocurrido la madrugada del viernes en República Dominicana.

En el reconocido programa dominicano ‘Alofoke Radio Show’ invitaron a La Mafia para que contara su versión de cómo ocurrieron las cosas. Entre todo lo que dijo, Diamond aseguró que supuestamente 6ix9ine lo amenazó de muerte a él y a su esposa tras haberles dado la brutal golpiza a los productores en el estudio ubicado en la provincia de La Vega.

Según el artista dominicano, se enteró de lo que les había ocurrido a los dos hombres porque cuando reaccionaron -tras haber estado inconscientes- lo llamaron y pensó que se trataba de una broma porque Yailin lo había llamado para que fuera a una ubicación para conocer a Tekashi.

Dimond La Mafia que él se comunicó con la intérprete de Narcisista para decirle lo que había ocurrido y ella aparentemente se habría sorprendido. Después al compositor le entró una videollamada del número de Yailin y era Tekashi supuestamente mostrándole una grabación que le hizo a los dos productores de cómo los habían dejado después de causarles fracturas y heridas abiertas en sus rostros.

“Él me llamó con los videos… ‘mira lo que le hice a la gente tuya’. Él grabó a los muchachos inconscientes en el piso porque los desbarataron con los cachaban con pistolas y de todo (…) Eso fue por videollamada (que me mostró) del teléfono de ella, cuando ellos se encontraron, él me enseñó del de él, amenazándome. Ayer amenazó hasta a la mujer mía”, contó el productor dominicano.

¿Tekashi 6ix9ine celoso de Diamond La Mafia?

Aunque no quiso contar detalles específicos, el dominicano mencionó que desde hace más de un mes había establecido contacto con su paisana con el fin de escribirle canciones porque ella le escribió interesada en “trabajar” (hacer música nueva), pero parece que eso generó problemas con el estadounidense porque incluso lo bloquearon de redes sociales y él no entendía las razones.

Supuestamente, Yailin llegó a comunicarse con él en otras oportunidades -antes del día de la agresión- y le contó algunos detalles, que no quiso revelar. Sin embargo, dio a entender que Jorgina Guillermo -como es su nombre real- estaría siendo víctima de maltrato, incluso corriendo peligro en manos de Tekashi.

Yailin La Más Viral en Ibiza. Crédito: Grosby Group. Crédito: Grosby Group

“Yo no quiero que la gente le coja odio a Yailin, yo lo que quiero que la gente entienda es que ella es una víctima”, dijo el productor que habría sido amenazado por el cantante de hip hop.

6ix9ine habría dicho que estaba en Miami y llegó de sorpresa

La Más Viral fue desde Santo Domingo hasta La Vega el viernes para grabar en el estudio de Diamond una de las canciones que él le escribió. Presuntamente, cuando estaba en el lugar ella habría comenzado a recibir llamadas y videollamadas de Daniel Hernández -como realmente se llama el rapero-.

Supuestamente, quienes estaban en el lugar llegaron a escuchar que él estaba en Miami, Estados Unidos, por lo que ella confiada y sin esconder nada, le envió la ubicación del estudio en el que se encontraba trabajando.

Diamond aseguró que llegó a escuchar cuando Tekashi le preguntaba si estaba donde otros artistas famosos en República Dominicana y ‘La Chivirika’ le mostró a los que estaban allí diciéndole que era talento nuevo.

El productor también enfatizó que Yailin tenía unos 10 minutos de haberse ido del lugar cuando llegaron los agresores al estudio.

Hasta el momento Yailin La Más Viral no se ha pronunciado sobre la polémica que hay desde la madrugada del 13 de octubre. Tekashi 6ix9ine, quien según un abogado “está prófugo” de la justicia, tampoco ha publicado nada en redes sociales.

