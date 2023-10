Tekashi 6ix9ine pudiese pasar 5 años en prisión y Yailin La Más Viral hasta tener problemas legales

Todo indica que, Tekashi 6ix9ine pudiese llegar a tener una larga estadía en prisión de encontrarse culpable y no indemnizar a sus supuestas víctimas, los productores del estudio del artista de género urbano, Diamond La Mafia. Esto sin mencionar que, a Yailin La Más Viral le pudiesen llover los problemas legales también.

“Pudiese ser una pena máxima de 2 años y que pudiese elevarse a 5 años. Eso, si esos golpes trajeran una lesión permanente, y que tuviese que tener posiblemente alguna agravante, que también consiguiera el máximo de la pena si hubiera premeditación…”, dice un abogado sobre Tekashi 6ix9ine a “Sin Filtro Radio Show.”

“Que presente a Yailin, que la presente para que descargue. Porque él dice que él agredió a Yailin. Hace meses dije que nos preparábamos para cuando sepamos de las agresiones de Tekashi”, dice uno de los conductores del show.

“Yailin no va a decir que ella es parte de eso”, dice otra conductora de “Sin Filtro Radio Show” en República Dominicana. Por otro lado, son muchos los que están pidiendo que Tekashi 6ix9ine pague por este delito, pues es un crimen.

Tekashi 6ix9ine podría estar negociando con productores de Yailin La Más Viral

Sin embargo, todo parece indicar que pudiese estar negociando con los denunciantes “fuera de la ley” o con una pequeña compensación.

Supuestamente, los productores de Diamond La Mafia estarían exigiéndole a Tekashi 69 una suma de 10 millones de pesos dominicanos, que vienen siendo casi $176,211.45 dólares americanos.

El mismo abogado, que dicen que ya divorció a Yailin la más viral de Anuel AA, fue el que justamente declaró que esta negociación se pudiese estar llevando a cabo. Sin embargo, fue en “Sin Filtro Radio Show” y a través de varias de sus redes sociales, donde se informó que esta pudiese ser la cantidad.

Al momento de que la policía llegó al hotel donde se estaba hospedando Tekashi 6ix9ine, el exponente de hip hop colaboró con las autoridades y se entregó de manera voluntaria.

Yailin La Más Viral niega violencia por parte de Tekashi 6ix9ine

Hace unas horas, Yailin la más viral rompió por segunda vez el silencio e hizo un video en Instagram. Dijo que ella no había sido agredida, ni violentada por parte de su pareja Tekashi 6ix9ine.

Yailin si estás secuestrada, aplaude 3 veces

Además, se vio bastante arreglada y dijo que, lo que estaba haciendo, era trabajar para lanzar próxima música. “… Las autoridades están trabajando. Esperemos que Dani salga pronto. Yo no estoy separada, ni estoy siendo abusada. Solo quiero trabajar en paz. A mí nadie me ha golpeado, a mí nadie me ha hecho nada. Y lo que viene es un saco de música y música. Estamos trabajando…”, fue parte de lo que dijo la intérprete de “Narcisista”.

La dominicana esperaba que su “colaborador” esté fuera de las rejas muy pronto. Sin embargo, esta denuncia y este problema legal de Tekashi 69 no sería nada conveniente para Yailin La Más Viral.

Yailin La Más Viral pudiera perder la custodia de Cattleya

Recordemos que ella y el intérprete de “Las Leyendas Nunca Mueren” están en medio de una disputa, o al menos eso fue lo que se supo la última vez que el abogado de la Chivirika habló de la custodia de Cattleya, por precisamente ver qué se iba a solucionar sobre un régimen de visitas, pago de manutención, etc.

No es un secreto que entre Anuel AA y Yailin y Tekashi 6ix9ine han habido bastantes roces, puesto que el boricua solo vio a su hija cuando nació y el rapero es el que prácticamente convive con ella encargándose, según dijeron, tanto en presencia como económicamente.

Hace poco, cuando Yailin La Más Viral estrenó “Mía”, donde la protagonista no es solo la dominicana, sino también su hermosa hija Cattleya, Anuel AA más bien bajó la guardia y le pidió a sus fans que se enfocaran en lo positivo y no en lo negativo.

También dejó saber que iba a suspender de manera temporal el lanzamiento de su música, puesto que su hija era la noticia por esos días y no quería opacar la misma.

Hasta el momento de cierre de esta nota, Tekashi 6ix9ine estaba aún detenido por las autoridades de República Dominicana.

