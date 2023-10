¿Por qué Yailin La Más Viral no estaba con Tekashi 6ix9ine en el hotel cuando lo arrestaron?

La noche del domingo 15 de octubre se hizo tendencia en redes sociales el arresto de Tekashi 6ix9ine en un hotel de la zona de Samaná en República Dominicana por presuntamente haber participado en una brutal golpiza a dos productores musicales que estuvieron trabajando con su pareja, Yailin La Más Viral.

Luego de que la Policía de Dominicana rodeara el lugar la tarde del domingo, el artista estadounidense decidió entregarse sin poner resistencia y al momento del arresto en la habitación en la que se hospedaba no se vio a Yailin, lo que causó interrogantes por lo inseparables que siempre se muestran en redes sociales.

Tekashi prófugo y Yailin revelando si la golpeaba

Tekashi se encontraba prófugo de la Justicia desde el viernes, cuando la Fiscalía de La Vega -provincia donde ocurrió la golpiza- solicitó una orden de arresto contra él.

Diamond La Mafia -dueño del lugar donde ocurrió todo- había denunciado que presuntamente, además de golpear a los dos hombres, el artista estadounidense maltrató físicamente la dominicana de 21 años cuando se encontró con ella.

El sábado por la noche, cuando no se conocía el paradero de Daniel Hernández -como es su nombre de pila- la intérprete de ‘Shaka Laka’ rompió el silencio en redes sociales asegurando que sigue su relación amorosa con él y que en ningún momento la ha abusado. Sin embargo, no subió fotos de ella para calmar los rumores de estar golpeada y solo los alimentó más.

Yailin La Más Viral en Ibiza cuando aún era pareja de Anuel AA. Foto: Grosby Group. Crédito: G3. | Grosby Group

¿Ausente por ocultar una agresión o por cuidar a su hija?

La ausencia de Jorgina Guillermo -su nombre real- en el hotel estaría relacionada más hacia el bienestar de su hija Cattleya, que a la posibilidad de que ella supuestamente esté ocultando alguna una agresión, ¿por qué?

No es secreto que La Más Viral se separó de su exesposo, Anuel AA, cuando ella todavía estaba embarazada de la pequeña que ya tiene siete meses de vida. Tiempo después se conoció que estaban en una querella legal por la custodia de la pequeña y este evento podría complicar todo; especialmente si la encontraban ayudando a un prófugo a ocultarse de las autoridades.

Posiblemente, Yailin eligió no hacer mayor escándalo en todo el tema de la acusación contra Tekashi. No estar presente acompañándolo en ese hotel o en comunicación con él habría sido lo más sensato para no salpicarse y evitar consecuencias legales en la pelea por su hija con el puertorriqueño.

Antes de que ocurriera todo el problema de las lesiones físicas a los dos hombres, los artistas habían eliminado las publicaciones románticas que tenían en redes sociales, por lo que se sospechaba de una crisis entre ellos.

¿Tekashi se entregó voluntariamente o por presión policial?

Uno de sus abogados, Andrés Toribio, aseguró en sus redes sociales y declaraciones a medios de comunicación que el rapero se entregó de forma “voluntaria”, pero las autoridades opinan lo contrario.

Este lunes, el vocero de la Policía de La Vega, Dixon Rojas, declaró ante las cámaras de La Vega Mundial para decir que el rapero tuvo que ser “acorralado” para que se entregara, por lo que no consideran que haya sido “voluntario” su arresto.

“Agentes rodearon el lugar, se presentaron a la habitación y entonces luego de un rato, el artista accedió y fue arrestado. No fue que se entregó; la Policía se presentó a lugar y al verse acorralado decidió entonces ceder y permitirles a los agentes que realizaran el arresto”, explicó.

Después sentenció: “Uno se entrega voluntariamente cuando uno acude a la Policía, no cuando la Policía lo sale a buscar, lo rodea y después usted cede”.

Sigue leyendo: