Carlos Vives acaba con la polémica y revela si le es leal o no a Shakira ante Piqué ¡Sin titubeos!

Recuerdan que hace unos días Carlos Vives nos dejó a todos con la cara de sorpresa después de que le diera un me gusta a la foto más reciente de Gerard Piqué y la llamada tercera en discordia, Clara Chía Martí.

Pues ahora resulta que fue un error de su oficina. Y la verdad, de cuates, sí se nos hacía raro que hubiera preferido al exfutbolista del Barcelona que a la que es su amiga desde hace tiempo, Shakira.

Esto fue tomado por sus fans como una traición, pues ocasionó que los usuarios de redes sociales, sin antes conocer la explicación por parte del Vives, juzgaron severamente al cantante colombiano y lo calificaron sin más ni más como traicionero con su amiga.

¿Qué dijo Carlos Vives sobre la supuesta traición a Shakira?

Ante toda esta controversia, Carlos Vives, decidió aclarar la situación, pues no quería que esto llegara a oídos de su querida amiga, pues estaba muy lejos de la realidad.

Carlos confesó que no fue él personalmente el que le dio me gusta a la foto, sino alguna persona del equipo de trabajo que se encarga de manejar las redes del cantante, por lo que no estaba enterado de lo sucedido y nunca la haría si fuera el caso.

“Tengo gente que trabaja para eso. Pero no, eso fue un accidente de oficina según lo que me comentaron, porque cuando a mí me comentaron ‘mira que dijiste esto’, yo dije alguien que estaba manejando, de las personas que manejan las cosas y que tienen que revisar y ya me metieron en un lío”. CARLOS VIVES

Señaló Vives en una entrevista con Ethel Pozo sobre lo sucedido quedó comprobado que tiene un equipo que se encarga de manejar las redes sociales y que, supuestamente.

No fue su intención, lo que sí es cierto, es que tras conocerse el like en la publicación de Piqué con su novia, algunos usuarios de redes sociales le dejaron varios mensajes al cantante vallenato.

