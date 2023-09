Raúl de Molina habla de las declaraciones de Aracely Arambula a Luis Miguel

Raúl de Molina y Lili Estefan, conductores del show de Univisión El Gordo y La Flaca no se quedaron callados ante las recientes declaraciones de la actriz Aracely Arámbula sobre el padre de sus dos hijos Luis Miguel. Tema que ha dado de qué hablar en la prensa internacional.

“Nunca en mi vida he visto a nadie hablando de Luis Miguel de esa manera y con mucha razón. Aracely Arámbula tiene los pantalones, siempre lo he dicho; y lo que ha dicho en el día de hoy. Oye todas las mujeres que han salido con Luis Miguel: -No es que yo no voy a hablar de él-“, dijo Raúl de Molina.

“La flaca” Lili Estefan lo interrumpió y agregó: “Ok, pero ninguna ha tenido hijos con Luis Miguel. Aracely tiene dos hijos con Luis Miguel. En su momento se vieron como una pareja espectacular. Duraron poco tiempo, sí, pero eso no quita, que en lo que pase un tiempo… Estaba hablando con los productores. No es lo mismo lo que es uno a los 30, que lo que es a los 40, que lo que es a los 50. El tiempo pasa y nadie entiende cómo Luis Miguel. No reacciona. Cómo el corazón de él no dice: -Dios Mío qué estará pasando con la vida de mis hijos”. Me necesitan. Necesitan mi consejo. Necesitan una guía. Necesitan una figura paterna”.

Claramente, los conductores de El Gordo y La Flaca, que además estuvieron celebrando sus 25 años en Disneyland en Los Ángeles dejaron muy claro su posición en cuanto a este debate, que ha existido durante muchísimos años entre el famosísimo cantante Luis Miguel y la madre de dos de sus tres hijos, Aracely Arámbula.

Qué dijo Aracely de Luis Miguel que Lili Estefan y Raúl de Molina le dan la razón

Aracely Arámbula, reconocida actriz mexicana, expresó recientemente su descontento con el padre de sus hijos e hizo eco de su voz para desmentir unas declaraciones: “Lo único que sí les quiero decir es que ese comunicado que salió por allá de España que yo no les permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira, por eso yo lo aclaré y les puse es falso. Siempre ha tenido las puertas abiertas. Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver… Para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien”, expresó.

Aracely Arámbula arremete contra Luis Miguel pic.twitter.com/fRR3Wx42fR — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 18, 2023

También dijo que Luis Miguel parecía asumir que sus hijos siempre estarían a su disposición, como si pudiera llamarlos con solo tocarlos con un dedo. Enfatizó que en lugar de asumir que sus hijos siempre estarán ahí para él, el cantante debe tratar genuinamente de involucrarse en sus vidas y debe tomar la iniciativa.

Ella dejó en claro que quería lo mejor para sus hijos y que si su padre mostraba un interés genuino en ellos, estaría encantada de ayudar a que eso sucediera. También asegura, que hay muchos otros padres cantantes iguales de ocupados que sí cumplen con sus labores, como Alejandro Fernández y Chayanne.

A pesar de lo que muchos consideran una situación muy lamentable, la actriz destacó que ella, como madre, siempre ha animado a sus hijos a admirar a su padre. De la pareja actual del intérprete de “La Incondicional” y “Reloj”, Paloma Cuevas, no dijo nada directamente, pero sí se mostró sorprendida por la convivencia de “El Sol de México” y las hijas de la misma.

Luis Miguel y Aracely Arámbula. Foto: Mezcalent.

