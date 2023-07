Lili Estefan presumió piernas en transparencias y tacones rosados: ‘por Messi y Barbie’

No solo los fans andan enloquecidos con Barbie y Messi, Lili Estefan, conductora de El Gordo y La Flaca y lo dejó claro durante toda su estancia en Puerto Rico, a donde viajó para los Premios Juventud. Pero también aprovechó para darse un paseo por la playa y presumir el vestido traslúcido que usó con unos tacones rosados de infarto. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Desde hace años, los dos grandes atributos que más le halagan a Lili Estefan son sus largas piernas y tonificadas piernas y su sonrisa. Pero si hay algo por lo que es famosa, aparte de más de los 30 años de carrera que tiene antes de la pantalla de Univision, es por su gran colección de zapatos. Es fanática de esta prenda de vestir y por supuesto acompañó su espectacular vestido traslúcido de unos tacones rosados que no dejaron de alargarle en Instagram.

“El color del momento! #rosado por Barbie o Messi con quien se quedan #puertorico #isladelencanto #isladelencanto🇵🇷 que rico lo pasé”, dijo Lili Estefan en su cuenta al tiempo que mostraba sus espectaculares piernas y la increíble silueta que tiene a sus 56 años. Por supuesto, su alegría y su buen humor se dejaron ver a través de los Premios Juventud de Univision y las redes sociales.

Lili Estefan en la alfombra roja de Premios Juventud 2023 | Foto: Gladys Vega/Getty Images.

Lili Estefan viste de rosado por Messi y Barbie desde Puerto Rico

Pero esta fue la única vez en que Lili Estefan se vistió de rosado a propósito de la película Barbie con Ryan Gosling y Margot Robbie. También lo hizo el día de la gala de los premios juventud dos cuando llegó con una extra Apple rosado y zapatos a tono. Además, el rosado no solo es el color de la temporada por la película Barbie, sino también por la incursión de Messi al Inter de Miami. Donde, por cierto, el argentino le dio su primer triunfo con un gol de último momento.

Está cámara del gol de tiro libre de Lionel Messi es CINE PURO.



🇦🇷🤩pic.twitter.com/q6GW4Qt73u — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 22, 2023

La estancia de Messi en el estado de Florida seguramente haga que “La Flaca” de la televisión hispana muy pegada al fútbol y sobre todo a la moda, como te han acostumbrado a sus fans.

Lili Estefan orgullosa de su hija Lina y de Shakira en Puerto Rico

Lili aplaudió desde primera fila los 8 triunfos de la gran triunfadora de la noche, Shakira. Misma a la que le tiene cariño y por la que siente un gran afecto. De hecho, su hija Lina Luaces fue una de las modelos en tarima encargada de entregarle las estatuillas a los artistas. Ahí, en una de las dos veces que de la colombiana caminó al escenario de los Premios Juventud 2023, la joven tuvo la oportunidad de felicitarla y abrazarla. Shakira en Premios Juventud de Univision 2023. Foto: Gladys Vega/Getty Images.

Lili Estefan, orgullosa de su hija y también de Shakira, dedicó un mensaje a ambas en las redes sociales en Instagram: “Mi momento favorito de los @premiosjuventud no solo cuando mi hija @linaluaces le entrega el trofeo a @shakira, pero también el abrazo que después se dieron!!! Felicidades #shak por esos 8 premios más que merecidos y Lina fue la más FELIZ estando a tu lado y yo ORGULLOSA, esa es mi hijaaaaaaaaaa”, dijo la estrella El Gordo y La Flaca. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Sigue leyendo:

– Lili Estefan y Raúl de Molina lloran de emoción. El Gordo y La Flaca tendrá estrella en Hollywood

– Lili Estefan llamó llorando a Don Francisco para contarle que tendrá su estrella en Hollywood

– Raúl De Molina revela el problema de salud que ausentó a Lili Estefan de ‘El Gordo y La Flaca’

– Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine contaron cómo se conocieron en El Gordo y La Flaca

– Lili Estefan llamó llorando a Don Francisco para contarle que tendrá su estrella en Hollywood