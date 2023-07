Raúl De Molina revela el problema de salud que ausentó a Lili Estefan de ‘El Gordo y La Flaca’

Esta semana Lili Estefan estuvo ausente de ‘El Gordo y La Flaca’. Según se había dicho, ella regresaba el viernes, pero no fue así y su compañero de trabajo, Raúl de Molina, confesó lo que estaba pasando con ella.

Luego de compartir que ‘La Flaca’ estaba de reposo en casa, pero sin precisar qué le ocurría, Raúl dio detalles a sus seguidores sobre lo que estaba pasando con la salud de ella.

“Tanya me acompaña porque, como ustedes saben, Lili no ha estado, está con unas alergias en su casa”, expresó Raúl para calmar las preocupaciones de la audiencia.

La situación de salud mantuvo a Lili en casa reposando para recuperarse. Aunque a través de redes sociales compartió una que otra cosa como una cafetera y una felicitación de cumpleaños para el esposo de Thalía, Tommy Mottola, no se mostró en cámara, por lo que se pudiera presumir que sus alergias estaban muy visibles en su piel y no quería que la vieran así.

La audiencia estaba preocupada

Desde el martes pasado Lili Estefan estuvo ausente del programa en el que ella y Raúl de Molina celebran 25 años de transmisión este año, por lo que sus fieles seguidores se preocuparon por ella cuando vieron que el programa comenzó con Karina Banda como suplente.

“Comenzamos con @rauldemolina y @karinabandatv 📺 le deseamos pronta recuperación a nuestra flakita @liliestefan”, comunicaron en las redes del show desde el primer día que no estuvo presente la conductora.

Raúl también explicó: “Lili no se siente bien en el día de hoy, y nos acompaña Karina Banda”, pero sus palabras agudizaron las preocupaciones de muchos fans hasta el viernes que finalmente desveló lo que estaba ocurriendo con la salud de Estefan.

“¿Qué tiene la flaquita que no sale?”; “Mucho mejor con Tanya que otra vez Karina. Karina muy bonita, sí. Pero no aporta”; “Pueden traer a Dayanara”; “Qué bella Karina”; “Me encanta que tengan allí a Tanya” y “Raúl de Molina ya se está poniendo figurita bendiciones sigue adelante”, fueron algunos de los comentarios que hicieron sobre los programas en los que no estuvo conduciendo la queridísima Lili Estefan.

