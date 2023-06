Raúl de Molina incomodó a unos entrevistados en ‘El Gordo y La Flaca’ y Clarissa Molina le dijo que la cansa

Durante los días que estuvo ausente Lili Estefan, Clarissa Molina estuvo acompañando a Raúl de Molina en las emisiones de ‘El Gordo y La Flaca’, y durante una de ellas, las preguntas del presentador incomodaron a la agrupación musical CNCO.

Todo comenzó cuando establecieron un contacto desde el estudio a Chicago para entrevistar al cuarteto musical que se prepara para despedirse de sus fans el próximo 20 de julio durante una presentación en Premios Juventud 2023.

La dominicana comenzó preguntándoles a Christopher Vélez (Ecuador), Erick Brian Colón (Cuba), Richard Camacho (República Dominicana) y Zabdiel de Jesús (Puerto Rico) cómo se preparan para hacer su último show juntos en los reconocidos premios de Univision.

Los jóvenes respondieron que están dando su gira por Estados Unidos y preparando todo para interpretar ‘La Última Canción’ en el evento que les abrió las puertas al éxito.

Raúl por su lado les preguntó por qué se separan y si no han considerado seguir juntos para hacer más giras ya que estando en solitario podría ser “mucho más difícil” el alcance con el público.

Uno de los integrantes de CNCO explicó que ya consideran que cada uno debe buscar su camino en solitario y por eso tomaron la decisión.

Para poner la cereza al pastel, ‘Rauli’ los invitó a “levantar la mano” para saber quién o quiénes se querían quedar siendo agrupación. En cámara se notó el momento incómodo que vivieron los cuatro jóvenes porque ninguno dio señales de querer continuar siendo CNCO.

Molina trató de salir del embrollo y rápidamente diciendo que los chicos “están ‘ready'” para seguir su carrera musical en solitario y les deseo éxitos.

Clarissa reconoce que se cansa de Raúl

Al terminar el contacto con CNCO los dos conductores se quedaron conversando en el estudio y el presentador comentó que a veces es difícil trabajar con las personas porque “a veces no se llevan bien, se cansan”.

“¿Tú te cansas alguna vez de mí, Clarissa?”, preguntó De Molina.

Sin pensar mucho y con naturalidad la presentadora respondió: “Literalmente sí, o sea sí. (risas) Igual que tú ‘Rauli’, tú te cansas de mí; no me quieres hablar, a veces no me dices cosas así bien grosero”.

“Yo ay, ‘Rauli’, yo te quiero y te amo, yo te conozco y sé que no lo estás diciendo por mal, es que tú eres un niño grande”, aseguró y se levantó a abrazar a su compañero diciéndole “te quiero”.

