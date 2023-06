Clarissa Molina contó que eliminarse el tatuaje que tenía le “dolió mucho más que hacérselo”

Clarissa Molina se encuentra en República Dominicana rodando un proyecto cinematográfico, pero en medio de sus compromisos laborales ha logrado disfrutar de la playa y hasta modelar sus atuendos y bikinazos en redes sociales.

Fue precisamente derrochando su belleza mientras lucía un vestido que sus fans se dieron cuenta que no tenía su tatuaje en la espalda y le preguntaron si lo había borrado.

La ex ganadora de Nuestra Belleza Latina tenía un corazón y una fecha tatuada en la parte superior de su espalda. Con el tiempo la tinta se fue decolorando y la modelo decidió quitárselo.

Para despejar las dudas de sus seguidores respondió a uno que le preguntó: “OMG Clarissa! Te borraste el tattoo?”.

La también modelo explicó que le dolió mucho más borrarse el tatuaje que habérselo hecho.

“¡Sí, y me dolió mucho! Así que, si no están muy seguros, no se lo hagan porque duele MUCHO más que hacérselo”, escribió en una historia respondiendo el comentario.

Raúl le descubrió el tatuaje en ‘El Gordo y La Flaca’

Hace unos años durante el programa de Univision, Raúl de Molina le descubrió el tatuaje a Clarissa Molina y bromeó con que era algo en honor a un exnovio.

“Yo tenía 16 años. Fui con mi hermano a hacerme eso. Imagínate qué yo estaba pensando”, recordó en ese momento.

Clarissa rompió su compromiso con Vicente Saavedra

La dominicana rompió el silencio luego de meses de especulaciones sobre el fin de su relación con el empresario musical Vicente Saavedra, con quien se comprometió en marzo de 2022.

Molina dio la noticia en un inesperado mensaje en su perfil de Instagram en el que aseguró que tenía como prioridad ser honesta con sus más de tres millones de seguidores.

“Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté mi propuesta de compromiso”, comenzó su texto. “Hoy, me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado”, agregó.

Sin precisar detalles, Clarissa Molina pidió respeto a su privacidad para poder superar la situación.

“Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio, necesito mi espacio y privacidad sobre este tema“, sentenció.

