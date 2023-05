¿Por qué Clarissa Molina se ausentó de ‘El Gordo y La Flaca’ y cuándo regresa?

Luego de varios meses de rumores, la presentadora de televisión Clarissa Molina confirmó el fin de su compromiso y relación con el empresario Vicente Saavedra por medio de un emotivo mensaje en redes sociales.

“Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté mi propuesta de compromiso”, escribió la famosa. “Hoy, me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado”.

Como era de esperarse, esto volcó la atención del público hacia la dominicana, sobre todo luego de su ausencia en la más reciente emisión del programa que conduce junto a Lili Estefan y Raúl de Molina, ‘El Gordo y La Flaca’.

Por esta razón, los conductores del show se pronunciaron al respecto y se dijeron sorprendidos por la noticia de su ruptura: “Ayer ‘Rauli’ justo estando nosotros en medio de un vuelo recibimos la noticia de parte de Clarissa, de que oficialmente su relación, con quien fuera su novio por los últimos dos años, Vicente Saavedra, había terminado”, precisó la cubana.

“Tú sabes que esto me sorprendió a mí también porque Clari no había dicho absolutamente nada de esto”, añadió Raúl de Molina.

Sin embargo, ambos externaron su cariño a la ex reina de belleza y aplaudieron su valentía al abrir su corazón con el público sobre este nuevo capítulo en su vida, sin miedo al qué dirán. “Clarissa es una niña buena, íntegra con tantos valores. Me imagino que tomó la decisión en un momento que no sabemos qué es lo que está pasando y el día de hoy ella no está aquí en el estudio“, detalló.

Con respecto a la causa de su ausencia en el programa, Estefan afirmó que se trata de un compromiso laboral que la llevó a viajar a su natal República Dominicana, sitio donde planea además pasar tiempo de calidad con su familia.

“Está en República Dominicana acaba de pasar el fin de semana con su madre, y hoy encontrará con su padre”, concluyó la presentadora no sin antes informar que Clarissa Molina se reincorporará a la producción la siguiente semana.

