Clarissa Molina se luce en top y leggings negros durante el rodaje de su nueva película

Clarissa Molina ha regresado a su faceta como actriz, y ahora compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos que la muestran luciendo su figura en un ceñido conjunto deportivo de color negro. Todo fue antes de iniciar el rodaje de algunas escenas de la película en la que trabaja, “Perdiendo el juicio”.

Desliza para ver todas las fotos

La bella dominicana (que recientemente anunció el fin de su compromiso con el representante Vicente Saavedra) lució espectacular en otra colección de imágenes en las que aparece con un total look rojo de joggers y corset. Ella escribió junto al post el mensaje: “Disfrutando de mi tierra. 🇩🇴 ❤️” View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

En cuanto a la película “Perdiendo el juicio”, es una comedia romántica dirigida por Frank Perozo y en la que Clarissa comparte créditos con Julián Gil. Ella también posó de espaldas usando ceñidos leggings en una foto tomada en Santiago de los Caballeros, y la acompañó con el texto: “Filmar una película en el mismo lugar donde ibas cuando chiquita a jugar con tus hermanos, volar chichiguas, pasar rato en familia, disfrutar del carnaval o simplemente dar una vuelta por el monumento para salir de la casa, es sumamente especial”. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

