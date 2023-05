Aleyda Ortiz asegura que Clarissa Molina está tranquila tras su ruptura con Vicente Saavedra

Aleyda Ortiz concedió una entrevista para Mezcalent en la que habló sobre el término de la relación de su amiga Clarissa Molina y Vicente Saavedra, con quien se había comprometido en marzo de 2022. Además, contó las razones que la llevaron a dejar Univision y cómo ha vivido el inicio de una nueva etapa en Telemundo.

La conductora de ‘En Casa con Telemundo’ fue cuestionada sobre si le dio alguna recomendación a la dominicana, en este difícil momento, a lo que ella respondió, “mi consejo mayor es que el tiempo pasa, el tiempo todo lo cura y que se enfoque en ella, que eso es lo mejor y que nadie se muere de amor”.

“A mí, por ejemplo, eso era lo que más me afectaba porque yo soy muy emocional; pero ella está bien, ella está fuerte, está tranquila y eso es lo más importante”, agregó la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina 2014’.

Clarissa Molina anunció su separación de Vicente Saavedra el pasado 16 de mayo en un comunicado compartido a través de sus redes sociales y de esta manera puso fin a los rumores que comenzaron a circular en diciembre, cuando informó sobre la posposición de su boda.

Aleyda Ortiz está cumpliendo muchos de sus sueños

En la entrevista, la puertorriqueña también habló de la nueva etapa en su vida como conductora de ‘En Casa con Telemundo’, después de que salió de Univision y recordó qué fue lo que la llevó a tomar esa decisión

“Fue un salto al vacío prácticamente porque de verdad yo no tenía nada, no tenía ni un plan, simplemente darme un voto de confianza y que mi corazón ya venía diciéndome ‘por aquí no es’, porque yo quería hacer más cosas en mi vida”, mencionó.

Aleyda Ortiz aclaró que no se sentía mal en Univision pero que su corazón le decía que era momento de darse la oportunidad de probar algo nuevo. “Así que yo cuando hice ese cambio te lo juro todo cambió. Te digo que hasta en mi nivel personal, con mi esposo, muchas cosas han pasado, tenemos cinco perros, o sea, todo fue a raíz de ese cambio en mi vida”, agregó.

Por otra parte, también confesó que está en busca de conseguir otro de sus grandes sueños, el de ser madre. “No hemos dejado de intentarlo, pero yo sé que va a pasar. No sé cómo explicarlo, a veces mi mamá, mi suegra me preguntan, y no me molesta que me pregunten porque no siento nada negativo al respecto, siento como que va a llegar”.

