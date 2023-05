Aleyda Ortiz deslumbró con un flamante look asimétrico para la Met Gala 2023

Vaya desfile de estrellas se vivió la noche del pasado lunes en el Met Museum de Nueva York con motivo de la Met Gala 2023. Una de las sorpresas de la noche fue la conductora Aleyda Ortiz, quien se coronó como enviada especial para destapar todo lo vivido en el máximo evento de moda. ¡Aquí te contamos todo sobre su escapada!

Como cada año, el evento de moda organizado por la editora de Vogue, Anna Wintour, dio mucho de qué hablar gracias a la presencia de las celebridades más aclamadas de la industria de la música, cine y televisión.

En su edición 2023 no pudieron faltar estrellas como Dua Lipa, Harry Styles; sin embargo, el talento latino también estuvo presente con Penélope Cruz y una estrella de la cadena de Telemundo, la conductora Aleyda Ortiz.

Y es que la joven acudió a la gala como enviada especial de dicha cadena para recolectar los mejores momentos de la noche. Para ello, se adecuó a la ocasión y lució un despampanante vestido que siguió la temática de la noche a la perfección: un homenaje al diseñador alemán Karl Lagerfeld.

Aleyda Ortiz recurrió a su cuenta de Instagram para compartir algunas fotografías en las que dejó a la vista su look. Se trató de un vestido asimétrico en blanco y negro, prenda de Bride To Be elegida con la ayuda de la estilista Karla Birbragher.

En su publicación, la presentadora aprovechó para mostrarse agradecida por la oportunidad de ser partícipe de el máximo evento de moda en Nueva York.

“Llegué al #MetGala un sueño hecho realidad 🥹 Gracias @telemundo @encasacontelemundo por la gran oportunidad!!! Mañana no se pierdan todos los detalles en todos los programas!!!!! Omg no puedo creer que estoy aquí!!!”, escribió para acompañar el carrusel de imágenes donde se aprecia su beauty look.

