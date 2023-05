Clarissa Molina luce su figura en leggings azules después de hacer sus ejercicios

Para Clarissa Molina no puede faltar diariamente una visita al gimnasio, y ahora deleitó a sus seguidores en Instagram con un video que la muestra moviendo sus caderas después de realizar sus rutinas, usando un conjunto de top y leggings en color azul. El mensaje que escribió en su post fue: “¡Mi baile de que entrené en mi día libre!” View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella conductora no olvida su faceta de modelo, y en unas fotos que publicó (tomadas en Santo Domingo) aparece luciendo su figura en un outfit de color rosa. Las imágenes han obtenido hasta el momento más de 37,000 likes.

Desliza para ver todas las fotos

Clarissa está muy entusiasmada con su nuevo proyecto, la película “Perdiendo el juicio”, que se encuentra en pleno rodaje y en la que comparte créditos con Julián Gil y Shalim Ortiz-Goico. Cada día ella adquiere más experiencia como actriz, y durante un día de trabajo acaparó las miradas en la locación, compartiendo posteriormente unas imágenes que han encantado a sus fans. View this post on Instagram A post shared by Perdiendo el Juicio (@perdiendoeljuiciomovie)

