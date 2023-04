Usando sostén negro y shorts Clarissa Molina se pasea en Coachella

Clarissa Molina no podía perderse el festival musical de Coachella, y sumándose al grupo de famosas que han acudido al evento para ver a sus artistas preferidos ella no se quedó atrás, luciendo un curioso atuendo de vaquera en el que sobresalen su sostén negro y shorts con adornos. Ella compartió en Instagram varias fotos, remarcando que la última es su favorita.

La bella conductora dominicana causó sensación hace unos días al compartir el escenario con Galilea Montijo en la entrega de los Latin American Music Awards; ella presumió varios outfits, sobresaliendo uno de color rosa y con brillos. Junto a las imágenes que publicó escribió: “Ultimo look de la noche! Aprovechando para agradecer a mil Glam Squad, y todo el equipo que hizo esto posible, ustedes son lo máximo, sin ustedes nada!!!” View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Para lograr esa figura escultural Clarissa Molina es muy disciplinada en cuanto al ejercicio, y diariamente realiza rutinas para fortalecer todo su cuerpo. A través de sus historias de Instagram publicó un clip en el que se le ve poniéndose en forma muy temprano en el jardín, usando unas mancuernas y luciendo espectacular en leggings deportivos. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

