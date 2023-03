Clarissa Molina presumió su estilizada figura en un vestido perfecto para la primavera

Tremendo revuelo causó la presentadora de televisión Clarissa Molina luego de recurrir a sus redes sociales para compartir una fotografía desde un foro de televisión enfundada en un vestido que evidenció sus atributos.

Fue desde su cuenta oficial en Instagram que la joven de 31 años mostró a detalle el modelito que portó para una de las transmisiones del programa en el que participa, ‘El Gordo y la Flaca’.

Se trató de un mini vestido estampado con manga abultada y con falda de resorte que se amoldó a sus curvas. Como parte de su beauty look, Clarissa Molina recogió su cabello castaño en una cola de caballo y mantuvo su maquillaje con colores neutrales.

“Divirtiéndome con Rauliiii”, escribió la famosa para acompañar la publicación en la que se deja ver junto a su compañero de escena, mismo con el que recientemente protagonizó un momento que dio mucho de qué hablar.

Y es que en la más reciente transmisión del programa de revista, Raúl de Molina cuestionó a Clarissa por su forma de vestir: “Por qué a las mujeres le gusta tanto estar enseñando el estómago en televisión, yo no entiendo”.

Ante esto, la famosa no se quedó de brazos cruzados y le respondió de forma contundente: “La que puede, puede, y la que no, que no lo haga”, dijo para luego bajarse el pantalón hasta la altura del ombligo.

